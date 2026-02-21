Британець купив старий літак, щоб закопати його в саду: що він задумав

Чоловік вирішив побудувати бункер зі старого літака / Ілюстративне зображення

Реклама

44-річний житель графства Дербішир Дейв Біллінгс вирішив перетворити свій двір на справжній об’єкт із часів холодної війни. Він придбав на Facebook Marketplace хвостову частину літака Boeing 737 за 4 000 фунтів стерлінгів, щоб закопати її та зробити повноцінний ядерний бункер.

Про це розповів Дейв Біллінгс на своєму YouTube-каналі, де він поетапно показує процес розбирання та підготовки фюзеляжу.

Від газону до підземного лабіринту

На території свого будинку, який розташований на місці старого армійського табору, чоловік уже має підземне сховище. Доступ до нього здійснюється через сходи старої криниці часів Другої світової війни, а також тунель довжиною понад 10,6 метра. Тепер він розширює цю мережу, додаючи до неї справжній пасажирський лайнер.

Реклама

Дейв уже відрізав задню частину літака, очистив її від старої ізоляції та планує закопати фюзеляж на глибину близько 4,2 метра. Один із входів буде облаштований через оригінальні двері літака, тому відвідувачі заходитимуть всередину так, ніби піднімаються на борт рейсу. Ззовні конструкцію утеплять і заллють бетоном, а зсередини залишать відкритим індустріальний металевий каркас, який пофарбують у світло-зелений колір.

«Я хочу, щоб туалет літака працював так само як і під час польоту. Люди думають, що він функціонує лише завдяки висоті, але насправді на землі використовується вакуумний насос — тож я збираюся змусити цю функцію працювати належним чином», — розповідає ентузіаст.

Автентичні деталі та захист від ядерного удару

Під час розбирання обшивки чоловік виявив чимало цікавого: від пташиного гнізда до залишеного екіпажем напису про останній рейс цього борту (авіакомпанії BMI Baby), що відбувся у вересні 2012 року до Венеції. Окрім оригінального туалету, британець активно скуповує інші авіаційні деталі: пасажирські сидіння, візки для їжі, кухонні блоки від Boeing 747 та навіть справжній рятувальний пліт.

Хоча проєкт створюється переважно як грандіозна пригода для його сина, Дейв запевняє, що бункер зможе функціонувати в реальній надзвичайній ситуації. За його розрахунками, завдяки товстому шару бетону сховище витримає радіоактивні опади в радіусі 16 кілометрів від ядерного вибуху. Усередині будуть ліжка, складські приміщення та кухня, що дозволить автономно перебувати під землею кілька днів.

Реклама

Зараз чоловік активно монтує систему і сподівається завершити будівництво підземного Боїнга до кінця року. Загальна вартість проєкту, за його оцінками, складе близько 25 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, подружжя на острові Гернсі знайшло під своїм будинком бункер часів Другої світової з написом німецькою. Усередині — кімнати, тунель і сліди історії.