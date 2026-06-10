Британець розібрав антикварну річ та не повірив очам: що він там знайшов

Швейна машинка Sienger / © PaulEarlArt в Instagram

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Житель Великої Британії придбав у місцевому антикварному магазині старовинну швейну машинку, всередині якої виявив несподіване послання з минулого, що розкрило історію її колишньої власниці.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Пол Седдон та його донька, які займаються створенням асамбляжних артоб’єктів зі старовинних речей як формою арт-терапії, планували використати придбану швейну машинку для нового творчого проєкту. За словами чоловіка, він купив її в антикварній крамниці у Фелстеді, розраховуючи використати дерев’яну основу як рамку для майбутньої роботи.

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Седдон розповів, що його донька живе з бульозним епідермолізом — рідкісним генетичним захворюванням, яке спричиняє надзвичайну крихкість шкіри та слизових оболонок. За його словами, створення, просування та продаж мистецьких робіт допомагають їй відчувати власні досягнення та зміцнюють впевненість у собі.

Однак під час розбирання швейної машинки чоловік натрапив на захований лист. У ньому зазначалося, що машинку Singer виготовили у 1885 році, що підтверджується реєстраційним номером 6835495.

Автор послання також повідомив, що машинка належала Емі Луїзі Даттон, уродженій Елліс, яка народилася у 1891 році в Едмонтоні на півночі Лондона та вийшла заміж за Стенлі Е. Даттона у 1922 році.

У листі йдеться, що Емі користувалася машинкою у своєму невеликому будинку на Форест-роуд в Едмонтоні, а також висловлюється припущення про те, скільки речей вона могла створити за роки роботи на ній.

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Знахідка стала для Седдона повною несподіванкою. Він зазначив, що відсік, де лежав лист, зазвичай використовують для зберігання голок і котушок. Чоловік припустив, що хтось із попередніх власників відчував особливу прив’язаність до машинки й хотів зберегти її історію для майбутніх поколінь.

За словами британця, відкриття настільки вразило його та доньку, що тепер вони сумніваються, чи варто перетворювати знахідку на витвір мистецтва. Седдон зізнався, що після знайомства з історією машинки та її колишньої власниці почав інакше дивитися на артефакт, який випадково опинився в його руках.

Нагадаємо, звичайна поїздка до комісійного магазину в штаті Мен (США) перетворилася на справжню детективну історію. 26-річний місцевий житель Мітчелл Кері виявив серед старих речей витвір мистецтва, який змусив його засумніватися в реальності: з полотна на нього дивився він сам, але з далекого минулого.

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