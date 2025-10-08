Британець у TikTok розповів, чому борщ - дуже "небезпечна" страва

Борщ / © Pexels

Реклама

Одружений з українкою британець поділився веселими спостереженнями про борщ, назвавши його «небезпечним». Він підкреслив, що борщ — це не звичайний суп, а справжня кулінарна «пастка», і застеріг, що не слід просити українців припиняти його готувати чи порівнювати з маминим варіантом, інакше можна спровокувати різку реакцію.

Про це він поділився у TikTok.

Головна «небезпечність» борщу, на думку британця, полягає у величезних об’ємах, у яких його зазвичай готують. Українці, мовляв, завжди беруть найбільшу каструлю, яку знайдуть, а якщо такої немає — купують спеціально для борщу. В результаті, за його словами, з’являється величезна каструля страви, якою доводиться харчуватися на обід, вечерю та навіть сніданок кілька днів поспіль. Навіть якщо холодильник переповнений, борщ можна просто ще раз прокип’ятити — він «виживе» ще декілька днів.

Реклама

Чоловік застерігає, що головне — не просити українця припинити готувати борщ, адже тоді можна більше його не побачити. Також не варто порівнювати власний борщ з маминим, бо це сприймається дуже серйозно. Його відео викликало чимало позитивних коментарів від користувачів, які підтримують його слова та жартівливий тон.

Своєю чергою, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, як борщ змінювався з часом. Спочатку страва не містила буряка і готувалася з капусти та інших овочів із додаванням бурякового квасу або кислого молока для надання кислинки. Іноді використовували трохи лимонного соку. Лише з появою буряка борщ набув знайомого червоного кольору.

Раніше навіть існували варіації зеленого борщу, до якого додавали щавель, шпинат та іншу зелень. Також у давні часи помідори та картопля ще не були відомі в Європі, тому класичний рецепт значно відрізнявся від сучасного.

Борщ — це не просто страва, а частина української культури та традицій, яка завжди залишається предметом гордості та поваги серед українців, і будь-які жарти про нього потребують обережності, особливо якщо це робить іноземець.

Реклама

Хоча сучасний борщ часто готують у великих кількостях, історія його приготування показує, що страва змінювалася під впливом доступності інгредієнтів, традицій та кулінарних смаків. Зараз борщ продовжує залишатися символом української кухні та предметом обговорення навіть у гумористичному контексті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити борщ червоним? ТСН.ua розповідало про те, коли потрібно додавати буряк.