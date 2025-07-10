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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Британець вирішив стати російським шпигуном, бо йому набридла робота: деталі судової справи

Рутина офісного життя може довести до відчаю, але 65-річний британець Говард Філліпс, схоже, сприйняв це надто буквально і вирішив проміняти нудну роботу на захопливу кар’єру… російського шпигуна.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Шпигун

Британець хотів стати російським агентом через незадоволення нудною роботою

У Великій Британії триває дивний судовий процес над 65-річним Говардом Філліпсом, який, за даними суду, зустрічався з агентами британської розвідки під прикриттям, вважаючи їх російськими шпигунами, бо просто… йому набридла його «нудна робота з дев’ятої до п’ятої».

Про це повідомляє Daily Mail.

Колишній фахівець із банкрутства з Ессекса, Говард Філліпс, нині перебуває під судом за звинуваченням у пособництві іноземній розвідці. Історія, яка розгортається у Вінчестерському суді, більше схожа на сюжет шпигунської комедії, ніж на реальну загрозу.

За даними обвинувачення, після поїздки до Москви Філліпс не хотів повертатися до «нормальної офісної роботи» і вирішив «запропонувати свої послуги» російській розвідці. Його перші «секретні» зустрічі відбувалися… у готелі London Bridge, а потім — у затишній кав’ярні Costa Coffee в Ессексі. Саме там, 9 травня минулого року, він нібито отримав коричневий конверт з £500 за інформацію про тодішнього міністра оборони Ґранта Шаппса.

Філліпс хвалився, що має «корисну» інформацію про політика, якого, за його словами, знав особисто і зустрічався з ним тричі. На таємних зустрічах з «російськими агентами» (які насправді були офіцерами британської розвідки під прикриттям) Філліпс пояснював свою мотивацію: йому набридло працювати «з дев’ятої до п’ятої» і він хотів фінансової незалежності від Великої Британії.

«Якщо я фінансово незалежний від Великої Британії, мені не потрібно бути її частиною. Я все життя працював з дев’ятої до п’ятої в офісах, я хочу робити щось інше. Це не для мене. Ніколи не було для мене», — казав він.

Крім того, Філліпс, схоже, мав свої погляди на світову політику. Він вважав, що Росію несправедливо очорнюють на Заході: «Багато що дискредитує Росію — я думаю, багато з цього абсолютна нісенітниця».

«Немає нічого, що б мене викривало — я англійський турист. Жодних підозр. Я відчуваю, що ви можете отримати користь від мене, а я — від вас», — переконував він «агентів».

Філліпс пропонував допомогу у бронюванні готелів, зустрічах в аеропортах та створенні «прикриття» для агентів у Великій Британії. Він навіть подав заявку на роботу до Прикордонної служби Великої Британії та отримав допуск безпеки, вважаючи, що це додасть йому «офіційної довіри».

Одного разу він залишив USB-накопичувач на сидінні велосипеда біля вокзалу Сент-Панкрас, на якому був документ, що деталізував його пропозиції для російської розвідки. Пізніше він просив «жест доброї волі заздалегідь» (фінансову винагороду), на що йому відповіли: «Будь ласка, не хвилюйтеся — ми завжди винагороджуємо людей належним чином».

9 травня у тій самій кав’ярні Costa Coffee він отримав обіцяні £500. Саме тоді він розкрив, що володіє інформацією про домашню адресу та телефон тодішнього міністра оборони Ґранта Шаппса. 16 травня Філліпс створив на ноутбуці документ з особистими даними Шаппса і передав його на USB-накопичувачі. Прокурор Джослін Ледвард заявила, що якщо б його плани здійснилися, це могло б мати «дуже серйозні наслідки».

Невдовзі після цього Філліпса заарештували у кав’ярні на Кінгс-Кросс. Він заперечує звинувачення у сприянні іноземній розвідці. Судовий процес триває.

Нагадаємо, британська розвідка визнала свій найгучніший провал у пошуках російського «крота» у МІ6. Спецоперація тривала 20 років, але ймовірного російського подвійного агента такі не знайшли. Не виключено, що він може досі шпигувати на користь Кремля.

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