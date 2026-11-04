Британка назвала п’ять речей, що найбільше здивували її в Україні

Британка Еллі / © скриншот з відео

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Британська блогерка Еллі, яка вже декілька років мешкає в Україні, розповіла про п’ять речей, які виявилися для неї несподіваними після переїзду. Серед головних відкриттів жінки — гостинність українців, доступність звичних британських продуктів, особливий ритм життя, якість медицини та швидкий розвиток країни.

Своїми спостереженнями вона поділилася у відео на YouTube.

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Українці виявилися значно гостиннішими

Першим сюрпризом для Еллі стала відкритість місцевих жителів. До переїзду вона очікувала побачити типову, на її думку, «слов’янську» стриманість: суворі обличчя, небагатослівність і певну холодність у спілкуванні.

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Однак реальний досвід британки виявився зовсім іншим. Вона переконалася, що українці дуже привітні, доброзичливі й особливо гостинні до іноземців. Люди, які навіть не були з нею знайомі, запрошували її до своїх осель, пригощали домашніми стравами та намагалися зробити перебування якомога приємнішим.

«Вони відкриють свої домівки, приготують тобі неймовірну їжу. Вони такі гостинні», — поділилася враженнями Еллі.

В Україні можна знайти звичні британські продукти

Другим відкриттям для блогерки стала доступність продуктів, до яких вона звикла у Великій Британії. Жінка припускала, що після переїзду їй буде складно знайти знайомі бренди та окремі харчові продукти.

Проте згодом з’ясувалося, що в Україні можна придбати майже все необхідне, якщо знати, де шукати. Серед прикладів Еллі назвала витриманий сир чеддер, шоколад Cadbury та бекон.

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Водночас імпортні товари можуть коштувати дорожче, ніж у Британії. Попри це, асортимент виявився набагато ширшим, ніж очікувала британка.

Життя в Україні виявилося більш розслабленим

Ще одним несподіваним моментом став ритм повсякденного життя. Еллі думала, що в Україні їй доведеться пристосовуватися до суворішого, складнішого та більш напруженого способу життя.

Натомість вона відчула, що тут люди частіше підлаштовують свої плани під пору року, погоду й обставини. На думку блогерки, українське повсякдення є більш гнучким і природним, а не настільки жорстко розпланованим, як вона собі уявляла.

Жінка зізналася, що життя в Україні виявилося для неї більш спокійним і приємним, якщо на певний час абстрагуватися від реалій війни.

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Британку здивував рівень української медицини

До переїзду Еллі була переконана, що українська медицина значно поступається європейській. Вона навіть припускала, що в разі серйозних проблем зі здоров’ям їй доведеться повертатися до Англії.

Однак особистий досвід змінив її уявлення. Блогерка визнає, що деякі лікарняні будівлі в Україні старі, а обладнання в державних медичних закладах не завжди сучасне. Водночас якість безпосередньої допомоги, обслуговування та підтримки приємно її здивувала.

«Допомога, яку ти отримуєш, і сервіс, який ти отримуєш, і медична підтримка, яку ти отримуєш, — вона хороша», — наголосила Еллі.

Україна розвивається швидше, ніж стабільна Англія

П’ятим відкриттям британки стало те, що Україна, всупереч поширеним на Заході уявленням про її нібито відсталість, демонструє динамічний розвиток.

На думку Еллі, у багатьох сферах Україна змінюється швидше, ніж Велика Британія, де стабільність нерідко супроводжується повільнішими темпами впровадження нововведень.

Блогерка пов’язує це, зокрема, з невизначеністю, у якій живе українське суспільство. За її спостереженнями, прагнення людей рухатися вперед і не відкладати зміни на потім стимулює активне впровадження нових рішень у технологіях, медицині, сфері послуг і б’юті-індустрії.

Еллі переконана, що саме ця готовність до змін і прагнення до кращого роблять Україну країною, яка розвивається значно динамічніше, ніж можна було б очікувати з огляду на її складні обставини.

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