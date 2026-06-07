Британка вийшла заміж за незнайомця заради розваги: через 27 років вона наважилася розповісти про наслідки

Британка вийшла заміж за незнайомця / © Unsplash

Реклама

Перша жінка у Великій Британії, яка вийшла заміж заради розваги, поділилася, чим обернувся її шлюб. На шлюб їй знадобилося всього шість тижнів. Крім авантюри з чоловіком, вона виграла квартиру та відпустку на Багамах. Однак все стає значно цікавішим, коли люди дізнаються, яку ціну британці довелося за це заплатити.

Історією поділилися Daily Mail.

Вийшла заміж заради розваги і не очікувала, що буде далі

Карла Кайл — одна з небагатьох жінок, яка може відповісти на запитання: «Що вдягнути на першу шлюбну ніч, якщо ніколи не бачила свого чоловіка?» Карла розповіла, що врешті вирішила надягнути піжаму.

Реклама

У 1999 році Карлі було 23 роки. В цей момент життя вона опинилася наодинці з незнайомцем у розкішному готельному номері в Бірмінгемі — там була їхня шлюбна ніч після перемоги в радіоконкурсі. Жінка ділиться, що то були зовсім інші роки.

Радіоконкурс здавався великою розвагою, веселим трюком. Однак свідоцтво про шлюб було справжнім, як і двоспальне ліжко, в яке Карла погодилася лягти зі своїм новим чоловіком. Чи спадало їй на думку тоді, що вона наражає себе на велику небезпеку?

«Зовсім ні. Тоді я думала, що це смішно. Я вийшла заміж за незнайомця, тому що мені було нудно, і тому, що моя подруга Джоанна порадила мені це зробити. Яка шкода могла виникнути з цього?», — каже жінка.

Та сьогодні Карла знає, яка небезпека може чатувати за такими спонтанними рішеннями. Жінка захопилася програмою про розслідування звинувачень у згвалтуванні, домашньому насильстві та сексуальних домаганнях у програмі «Одруження з першого погляду».

Реклама

Чоловіки, які брали участь у шоу, заперечують звинувачення, але програму зняли з ефіру на час проведення розслідування.

Лише тепер, після 27 років мовчання, жінка вирішила поділитися власною історією випадкового одруження.

«Чоловік, з яким мене звели — справжній джентльмен — міг бути ґвалтівником або аб’юзером, тому що в ті часи взагалі не було жодних перевірок. Нас підібрали частково на основі астрологічних карт! Можете собі уявити? Могло статися будь-що», — розповідає Карла.

Нині 50-річна мати трьох дітей у шоці від своєї наївності в молодості, а особливо від того, як нині змінилися умови для учасників подібних телешоу. Жінка додала, що дівчата не знають, на що йдуть у таких шоу.

Реклама

Карла розповіла, що після одруження заради телешоу, вона майже ніколи не думала про того 28-річного Грега. Вона не бачила його з дня, як він пішов. Зараз вона вдячна, що з нею нічого не сталося.

Карла ж погодилася вийти заміж за незнайомця за вигідних умов від радіопрограми — їй пообіцяли весілля, медовий місяць та користування розкішною квартирою та автомобілем протягом року. Так, вона перемогла на шоу і отримала всі переваги. Світова преса стежила за молодятами на Багамах під час їхнього медового місяця.

Під час весілля, коли вона вперше побачила чоловіка, вона не відчула потягу чи симпатії. Проте це не завадило парі обмінятися обручками та поцілунком заради перемоги на шоу.

За три місяці її «радіочоловік» одружився з іншою.

Реклама

Ціна перемоги на шоу і розкішного життя

Карла розповіла, що хоч вона «виграла» чоловіка, чудову квартиру та відпустку на Багамах, за це довелося заплатити ціну, бо її почали публічно зневажати — це були часи до появи тролів у соціальних мережах.

«Люди були обурені. Було багато ненависті. Я пам’ятаю, як була в пабі, і одна дівчина штовхнула мене ліктем і погасила недопалок об мою дизайнерську сумку. Люди були жорстокими, бо я вийшла заміж за незнайомця», — ділиться жінка.

Пізніше її запросили на телебачення, аби розпитати, чому саме їхній шлюб розпався так швидко. Тоді ведучий на всю країну їй заявив, що одруження і розлучення у 23 роки — це «пляма» на все життя.

За іронією долі, подання заявки на той конкурс таки призвело до кохання Карли. Її другим чоловіком — батьком трьох її дітей — став ведучий Джеремі Кайл, який на той час працював на радіостанції в Бірмінгемі. Однак пара розійшлася після 13 років разом.

Реклама

Карла вкотре просить дівчат та жінок не йти на подібні шоу, де панують сексуалізація та зведення незнайомих пар, адже це може бути небезпечно.

Дивні одруження: останні новини

Нагадаємо, у французькому місті Страсбург 44-річна Сандра Рам провела символічну «шлюбну церемонію» з трамваєм під номером 3013, який належить місцевій транспортній компанії.

Жінка відкрито розповідає про свою об’єктофілію — романтичну прив’язаність до неживих об’єктів, що виникла ще у 2020 році під час локдауну. За словами Сандри, медіум передбачив ці стосунки ще у 2015 році, а під час першої зустрічі з трамваєм вона нібито отримала від нього «знак» у вигляді незвичайного світла в кабіні.

Весілля жінці допоміг організувати водій цього трамвая, влаштувавши вечірку та фотосесію на кінцевих зупинках.

Реклама

Історія Сандри швидко стала вірусною в соцмережах. Жінка активно ділиться деталями свого життя, де водночас присутні як партнер-чоловік, так і «інтимний зв’язок» із трамваєм. Її будинок заповнений сувенірами, фотографіями та одягом із символікою «коханого» транспорту.

Сандра розуміє, що дехто вважає її божевільною, проте наполягає, що сильний зв’язок із предметом, який нібито має душу, не є ознакою психічного розладу.

Новини партнерів