Британська розвідка оголосила незвичайний набір: хто може стати таємним агентом-спостерігачем

Британська Служба безпеки MI5 оголосила незвичайний набір: відомство активно вербує звичайних громадян на роль таємних агентів, наголошуючи, що єдиною необхідною вимогою є “здатність зливатися з фоном”.

Про це розповідає Daily Mail.

MI5 відкриває вакансії на посаду Мобільних співробітників служби спостереження (MSO). Їхнє завдання — вести стеження за особами, підозрюваними у тероризмі, по всій території Великої Британії, використовуючи як автомобілі, так і піші маршрути.

Робота, критично важлива для нацбезпеки

Розвідка підкреслює, що робота MSO є вирішальною для успіху таємних операцій. Ці співробітники брали участь у затриманні деяких із найнебезпечніших терористів у країні.

У своїй рекламній кампанії, зокрема в Instagram, MI5 прямо заявляє: “Чи можна злитися з фоном? Робота мобільного розвідника означає, що кожен день є унікальним. Вам не потрібна жодна [особлива] кваліфікація”.

Складний відбір та виснажлива підготовка

Хоча спеціальні дипломи не вимагаються, MI5 вперше детально повідомляє, що всі кандидати повинні пройти складний шестимісячний курс підготовки.

Як розповів один із чинних співробітників, цей курс є “фізично та морально вимотуючим”. Агенти мають бути готові до надзвичайних навантажень. Наприклад, випускник факультету психології, який нещодавно завершив курс, зізнався, що під час підготовки він міг робити по 25 000 кроків на день, відчуваючи, що кожне його рішення оцінюють.

Служба безпеки активно залучає не лише колишніх військових і поліцейських, а й випускників університетів та людей, які шукають першу роботу. У повідомленні на сайті MI5 йдеться: “Спостереження – це ключовий інструмент розслідування, спрямований на захист від загроз національній безпеці, що походять від тероризму та шпигунства. Це про природне входження в навколишнє середовище”.