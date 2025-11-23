ТСН у соціальних мережах

Британський блогер визначив найсмачнішу страву України: несподіваний фаворит

Англієць спробував кілька традиційних українських страв і визначив фаворита.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Британський блогер

Британський блогер / © скриншот з відео

Британський блогер @lukeandvaleriia у відео на TikTok поетапно обирав серед українських страв свій фаворит, і після серії непростих виборів все ж визначився.

Про це йдеться у його TikTok.

Спершу блогеру запропонували вибір між сирниками та бограчем. Перемогу здобули сирники, які сподобалися йому більше за угорську страву. Однак у наступному раунді їх перемістили на друге місце котлетки з пюре, що відразу стали новим фаворитом.

Котлетки з пюре змагалися із традиційним салом на хлібі з часником і млинцями, утримуючи лідерство до появи вареників. Вареники змінили розташування сил, ставши новим фаворитом британця.

Найскладніший вибір настав у фіналі основного раунду: вареники протистояли борщу. Після паузи та ретельного обмірковування англієць обрав саме борщ. У заключному раунді його фаворит зустрівся з медівником, проте класика української кухні залишилася беззаперечним переможцем.

Він зазначив, що українська кухня його справді здивувала, і він із задоволенням спробував би більше національних страв у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський блогер, одружений з українкою, поділився у мережі веселими спостереженнями про борщ, назвавши його «небезпечним». За його словами, це не просто суп, а справжня кулінарна «пастка».

