Британський історик знайшов стародавні джерела за мапою 1850-х років

Природа / © Pixabay

Любитель історії з Великої Британії Кріс Ґледгілл виявив два стародавні джерела, скориставшись мапою Ордананс Сервей (Ordnance Survey) від середини XIX століття. Його знахідка приголомшила навіть досвідчених археологів-ентузіастів.

Про це повідомляє The Mirror.

Чоловік помітив на старій карті Оксфордширу позначки «Spring» («Джерело») та «Physic Well» («Цілющий колодязь») і вирішив знайти їх на місцевості.

«Я люблю розглядати старі мапи. На них позначено безліч цікавих історичних місць, яких не видно на сучасних картах Google або Apple Maps», — розповів Кріс у відео на TikTok.

Першим він вирушив до «Physic Well» — назви, яка в староанглійській означає «лікувальне джерело». За словами Кріса, подібні місця вважалися паганськими святилищами, яким може бути близько двох тисяч років.

Серед густого лісу він натрапив на кам’яну чашу з природною водою, яку колись використовували як купальню.

«Ви можете побачити, що хтось зробив з цього місця щось на кшталт ванни. Вода йшла з-під землі, тому джерело ніколи не висихало», — пояснив дослідник.

Після цього він вирушив до другої точки — «Spring», яка справила на нього ще сильніше враження. «Я очікував знайти просто ще одну яму в землі, але натрапив на складну кам’яну конструкцію. Це неймовірно», — поділився чоловік.

У центрі споруди було стародавнє джерело, а поряд — сходи, що вели до басейну, де, за припущенням Кріса, люди купалися понад дві тисячі років тому, шукаючи зцілення або плодючості.

Також він виявив велику кам’яну плиту з вирізаною чашею і жолобами. Хоча спочатку чоловік припустив, що це може бути «жертовний камінь», коментатори в TikTok висловили простіше пояснення — місце для прання чи збору води.

У коментарях користувачі запитували, чи можна відновити стародавні джерела.

«Рівень ґрунтових вод зараз значно нижчий, ніж у давнину. Ймовірно, місцеві фермери використовують підземні потоки для зрошення. Якщо це припинити, джерела могли б знову наповнитися», — відповів Кріс.

Попри те, що джерела сьогодні частково пересохли, їхні залишки стали безцінним нагадуванням про духовні практики давніх бриттів та про те, як історія може ожити завдяки одній старій карті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що картограф і губернатор колонії Джон Уайт створив детальну карту узбережжя Північної Кароліни під назвою La Virginea Pars. Пізніше виявили, що одна ділянка на ній була зафарбована — саме там, поблизу сучасного округу Берті, археолог Ніколас Луккетті у 2007 році знайшов фрагменти англійської кераміки.