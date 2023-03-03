Будуть мати хороші оцінки: науковці пояснили, скільки потрібно спати дітям

Стабільний і повноцінний відпочинок — це один з основних чинників ефективності дітей в школі. Скільки годин потрібно спати для хороший оцінок — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Американськими вченими був проаналізований вплив кількості годин сну на розумову успішність школярів та підлітків. Для цього використовували відповідні трекери. Наприклад, лікарі рекомендують школярам у віці 6-12 років спати не менше 9-12 годин на добу, а підліткам (13-18 років) — не менше 8-10 годин на добу.

Виявилося, чим більше діти проводили в ліжку, тим кращі підсумкові оцінки вони отримували. Хоча різниця і не була надто великою і склала 0,07 бала, однак це можна назвати хорошим знаком.

А якщо подивитися на це питання глобально, можна зробити висновок, що від кількості і якості сну залежать не лише оцінки, які отримує школяр чи студент, але й його вміння сприймати, а потім засвоювати інформацію.

До цього дослідження проводилися на тваринах. Їхні результати показали, що у закріпленні денних спогадів хороший сон відіграє дуже важливу роль. Тому, якщо існують проблеми з нічним відпочинком, нові знання гірше засвоюються і швидше стираються з пам'яті. Саме тому вчені впевнені — навчання в нічний час є поганим варіантом. В цей період мозок просто не здатен правильно запам'ятовувати нові дані.

Щоб допомогти дитині налагодити міцний і здоровий сон, потрібно придержуватися основних правил. Насамперед, дотримуватися певного режиму: засинати і прокидатися в один і той самий час, відкладати всі ґаджети за 30 хв до сну, вимикати яскраве світло в кімнаті та провітрювати приміщення.

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