Буде підтримка з небес: старець Нафанаїл розповів про завершення війни

Кожен український воїн буде підтриманий ангелами, а кожен бій буде супроводжуватися підтримкою з небес. Ворог утікатиме, вражений силою і відвагою.

Про це йдеться в опублікованому на YouTube-каналі "Український молитовник" пророцтві старця Нафанаїла, який передбачив раптову війну до її початку.

Раніше він розповідав, що війна розпочнеться раптово, однак Бог буде з українцями і небесні сили будуть на боці Києва.

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Зараз він бачить, як проти Харкова росіяни намагались застосувати хімічну зброю, проте самі несуть втрати.

Також старець Нафанаїл розповів про Донецький напрямок, де йдуть найважчі бої. Він передбачає, що українці вистоять та зуміють переламати хід війни на свою користь.

Провидець стверджує, що українцям вдасться відновили контроль над Кримом, а Росія зазнає втрат.

"У фінальному видінні старець побачив мир в Україні, ворог отримав поразку. Почалось відновлення, Україна стала єдиною і благословенною. Кожна молитва мала велике значення. Треба зберігати віру в перемогу", - йдеться у відео.

Нагадаємо, у пророцтві старця Феодула йдеться, що війна в Україні може завершитися вже невдовзі і все може змінитися за один день. Умови для цього складуться наприкінці літа чи на початку осені 2024 року.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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