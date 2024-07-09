Будинок пари забарикадували 2000 ящиками з пивом – фото та причина

Пара повернулася додому і виявила, що їхній будинок завалений 2000 ящиками з пивом.

Про це пише Daily Star.

Друзі Жеремі Десме та Майті Бернарт "прикрасили" будинок молодят у Зандворді, Бельгія, заблокувавши їм вхід до помешкання.

Як виявилося, це частина бельгійської традиції, коли друзі презентують молодятам подарунок-сюрприз після повернення додому. Для цієї пари подарунком стали 2000 ящиків із пивом.

Втім, їхні друзі не перші, хто влаштовує цей розіграш. У червні будинок подружньої пари в Іпрі було замуровано 480 ящиками. Потім, через декілька тижнів, це число було збільшено, коли будинок був оточений 700 ящиками.

Товариші Жеремі та Майті вирішили усіх їх переплюнути. Ініціатором цього плану став Клеман Мах'є, який розповів What's The Jam: "Весь будинок замурований, вони не можуть нікуди проникнути. Коли вони повернуться додому, їм доведеться вибудовувати власні плани. Можливо, їм вдасться розбити намет у саду".

Будинок молодят завалили 2000 ящиками з пивом / Фото: Jam Press

Подарунок вдалося здійснити завдяки особистим зв'язкам Мах'є з броварнею і, отже, легким доступом до ящиків.

Він додав: "Я є частиною сімейної пивоварні Vanuxeem у Плогстерті. За першим планом була вантажівка на 860 ящиків, але коли ми її заповнювали, ми передумали".

Щоб надати барикаді більше блиску, невелика більшість синіх ящиків була забарвлена в рожевий колір, і складені разом вони утворюють серце.

Будинок молодят завалили 2000 ящиками з пивом / Фото: Jam Press

Клеман сказав: "Один із наших друзів – архітектор, і він намалював план. На будівництві працювало близько 10 людей, і я хочу згадати їх усіх: Луї, Жан, Девід, Міка, Пупу, Антуан, Арі, Седрік, Ваутер і я".

Але не все так похмуро для молодят: ящики наповнені улюбленим напоєм Жеремі. Щойно буде все випито, пара зможе повернути ящики та "заробити" депозит у розмірі 4200 євро.

Нагадаємо, на весіллі нареченому передали пікантні фото дружини. Його реакцію записали на відео і ролик став вірусним у Мережі.

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