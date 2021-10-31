Будівельник не прийшов на роботу, бо не мав чистих шкарпеток: як відреагував керівник

Будівельник не прийшов на роботу, бо не мав чистих шкарпеток: як відреагував керівник

Чоловік сказав, що не зможе прийти на роботу.

Один із співробітників будівельної компанії з англійського Брістоля відмовився приходити на роботу через те, що у нього закінчилися чисті шкарпетки.

Про це повідомляє Daily Mirror.

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Одного дня власник компанії Кен Мур отримав повідомлення від будівельника, який написав, що не зможе прийти на роботу, бо його дівчина не випрала шкарпетки, і чистих у нього тепер немає.

Англієць додав, що одягти черевики без шкарпеток він не зможе, тому що у взутті утворилися великі дірки, і тому робочий день точно доведеться пропустити. Насамкінець він попросив вибачення.

Для керівника така проблема не викликала співчуття, він заявив, що якби на місці будівельника був інший співробітник, він би звільнив його після такої заяви.

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