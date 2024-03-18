Будівельник виявив заховану в даху записку 1941 року з порадами для майбутніх поколінь

Будівельник знайшов записку з минулого з порадами для майбутніх поколінь під час проведення ремонтних робіт на історичній пам'ятці.

Про це пише Mirror.

Він не очікував, що, розпочинаючи свій робочий день, натрапить на рукописну записку, написану понад 80 років тому. Але під час роботи над церквою Святого Якова в Антверпені, Бельгія, він знайшов стратегічно розміщену сірникову коробку, яка була вмонтована в орнамент, що звисав зі стелі.

Коли він відкрив коробку, то знайшов записку, в якій детально описувалися погані умови праці, в яких доводилося працювати таким робітникам, як він, а також деякі поради для наступних поколінь. Вона була датована 21 липня 1941 року.

Її підписали четверо чоловіків: Джон Янссен, Юл Гізелінк, Луї Шантрейн і Юл Ван Хемельдонк, які пояснюють, що працювали над цією ж стелею 82 роки тому. Повідомлення, написане на зворотному боці робочого купона, перекладається: "Коли цю стелю треба буде розфарбовувати знову, нас вже не буде на цій землі. Ми повинні сказати наступним поколінням, що у нас не було щасливого життя. Ми пережили дві війни. Одну 1914 року і одну 1940-го, це щось значить? Ми працюємо тут, ледь не вмираючи з голоду, вони вимагають від нас копійки за майже повну відсутність їжі. Я хочу дати пораду наступним поколінням на випадок, якщо прийде інша війна. Майте достатню кількість їжі в надлишку: рис, каву, борошно, тютюн, зерно, пшеницю, щоб вижити. Насолоджуйтеся життям на повну і, якщо потрібно, візьміть іншу дружину. З тих, хто одружений: Бережіть свій дім! Салют, чоловіки!".

Ця дивовижна знахідка зібрала сотні лайків у соціальних мережах, а в коментарях люди висловлювали надію, що сім'ї цих чотирьох чоловіків розшукають, щоб вони могли прочитати записку самі.

Нагадаємо, знайдено найдавніше послання у пляшці, якому 132 роки. На нього натрапили під час прогулянки австралійськими піщаними дюнами.

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