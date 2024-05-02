Будуть дві гарні новини: переможниця "Битви екстрасенсів" заінтригувала передбаченням про Крим

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила знищення двох об'єктів у Криму. Вона наголосила, що чекати залишилось недовго.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що дуже скоро українці почують про дві гарні новини з Криму. Вона передбачила знищення об'єктів на окупованому пів острові.

"Наші мужні бійці оголосять нам дві гарні новини про знищення 2 об'єктів. І це стосується Криму. І це недовго чекати", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливі дні у травні.

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