Будував терасу — знайшов “сейф вікінгів”: у дворі лежало 18,5 кг срібла

Срібний скарб був знайдений у приватному саду на території сучасного міста. / © Live Science

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У Данії чоловік під час облаштування тераси у власному дворі випадково знайшов понад 18,5 кг срібла віком близько тисячі років. Дослідники встановили, що це найбільший відомий срібний скарб епохи вікінгів, знайдений у країні.

Про це повідомляє Live Science.

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Знахідку виявили в муніципалітеті Ребільд. Власник будинку натрапив на металеві предмети, коли знімав шар ґрунту, каміння та гравію для майбутньої тераси.

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«Це мало бути лише кілька годин важкої роботи в саду, але виявилося найбільшим сюрпризом у моєму житті», — розповів чоловік, який побажав залишитися анонімним.

Загалом скарб містить близько 700 срібних предметів: злитки, прикраси, цілі монети та їхні фрагменти, а також невеликий амулет у вигляді молота Тора. Приблизно 320 предметів перебували у глиняній посудині, решта лежали поруч у землі.

За даними дослідників, знахідка майже утричі перевищує за розміром попередній найбільший срібний скарб епохи вікінгів у Данії.

На одному зі срібних злитків виявили рунічний напис, який може означати «хуту». Дослідники припускають, що це могло бути ім’я людини або позначка власника.

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Скарб пролежав у землі понад тисячу років

Серед знахідок є два англосаксонські срібні пенні, викарбувані за правління короля Едуарда Старшого у 899–924 роках. Це дозволяє датувати скарб приблизно X століттям.

Також археологи знайшли ісламські монети. За словами фахівців, вони разом з англосаксонськими грошима свідчать про широкі торговельні зв’язки Данії епохи вікінгів із різними регіонами Європи та Сходу.

Дослідження ваги предметів також показало, що срібло було організоване за певною системою. Злитки, браслети та фрагменти можна розділити на вагові групи, що вказує на використання срібла не лише як прикрас, а й як засобу платежу.

«Це як знайти сейф часів вікінгів», — пояснив менеджер із культурної спадщини музеїв Північної Ютландії Торбен Сарау.

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Чому саме скарб закопали, поки невідомо. Його могли сховати біля поселення вікінгів, уздовж стародавньої дороги або у віддаленому місці.

Наразі знахідку передали на експертизу до Національного музею Данії.

Раніше повідомлялось, що жителька США на ім’я Джорджія, яка переживала втрату батька, натрапила на несподівану знахідку під час розбору його особистих речей. У старій шафі, загорнутий у рушник, лежав старовинний кинджал, який, за попередніми оцінками, може датуватися XIX століттям.

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