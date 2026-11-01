Як купити дешевий будинок у Японії

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Кейт та Ендрю Бюкен втілили в життя свою давню мрію — вони придбали власний будинок в країні, де колись познайомилися. На будинок мрії вони витратили всього 16 тисяч доларів. Пара поділилася, як їм вдалося купити будинок за ціною машини.

Про це пише Daily Mail.

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Будинок мрії за $16 тисяч: історія пари, яка поділилася досвідом

Будинок пара придбала у Японії. Австралійська пара планує перетворити 40-річний «акія» — покинутий будинок — на затишну сімейну резиденцію для відпочинку. Житло розташоване у популярному гірськолижному регіоні Мьоко-Коген у префектурі Ніїґата, це близько 2,5 годин їзди швидкісним потягом від Токіо.

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«Купівля власного будинку в Японії була тим, про що ми мріяли вже дуже давно. І ця конкретна пропозиція з’явилася саме тоді, коли ми збиралися почати серйозні пошуки. Для нас це було можливістю створити сімейне гніздечко в країні, яку ми вже щиро любили. Японія й раніше була великою частиною нашого життя: ми провели тут багато часу, захоплюємося місцевими сніжними схилами й точно знали, що хочемо повертатися сюди знову й знову», — розповіла Кейт.

Зараз 40-річні чоловік і дружина виховують двох дітей і живуть комфортне життя у Торкі — мальовничому серферському містечку за 100 км на північний захід від Мельбурна.

Запеклі сноубордисти прагнули мати власний куточок десь поблизу гір, аби щороку відпочивати разом з дітьми.

«Насправді ми з Ендрю познайомилися саме в Японії ще 2013 року під час снігового сезону в Хакубі, тож це місце відтоді завжди займає особливе місце у наших серцях», — пояснює Кейт.

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Подружжя роками із задоволенням разом каталося в цих краях, тож тепер вони хочуть передати цю традицію і своїм дітям.

Парі неабияк пощастило з моментом: про нерухомість вони дізналися від друга, який нещодавно купив будинок через дорогу.

Згідно з урядовим опитуванням 2024 року, в Японії налічується до 9 млн порожніх будинків. Ця тенденція зумовлена кількома факторами: старінням населення, міграцією з сіл до міст, а також високими податками й витратами на утримання чи знесення споруд.

Такі покинуті об’єкти стали надзвичайно популярними серед іноземних покупців. Багато мандрівників скуповують порожні будинки, аби мати дачі. У довгостроковій перспективі це виходить значно дешевше за постійну оренду готелів чи житла.

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Для Кейт та її чоловіка сума у $16 000 кардинально відрізняється від цін на австралійському ринку нерухомості, де середня вартість будинку становить $1,06 млн у Мельбурні та $1,7 млн у Сіднеї.

«Ми платимо за комунальні послуги, зокрема газ і воду, а також мусимо враховувати опалення, поточний догляд, допомогу місцевих фахівців, податки та авіаквитки. Ми все ще вивчаємо, у скільки нам обійдеться повний рік володіння, тому зарано давати точні щорічні порівняння, але очікуємо, що це буде близько 2000 доларів на рік — без урахування витрат на поїздки, утримання та ремонт», — пояснює жінка.

Як купити нерухомість у Японії

Сам процес купівлі житла в Японії виявився відносно простим.

«Ендрю займався оформленням угоди й у лютому цього року особисто літав до Японії для підписання документів. Ми користувалися послугами перекладача та сплатили близько 1500 доларів додаткових зборів, крім ціни 16 тисяч. У нас також є місцевий помічник, який за потреби координує роботу майстрів і оплачує рахунки з наданих нами коштів. Ця підтримка на місці дуже виручає, поки ми перебуваємо в Австралії».

Будинок розміщений на ділянці площею 800 квадратних метрів. У ньому є дві спальні, ванна кімната, вітальня з кухнею, а також додаткове приміщення відкритого типу з каміном.

«Загалом будинок у досить хорошому стані, але він потребував очищення, ретельного прибирання та кількох ремонтних робіт», — ділиться Кейт.

Навколо будинку є ліс, що дуже радує родину. А в самому будинку лишилося багато речей попередніх власників — одяг, капці, постіль і навіть неутилізоване сміття.

«Найпам’ятнішою знахідкою стала величезна колекція сов. Там були дерев’яні, порцелянові, м’які іграшки, картини й навіть гачки у формі сов. Неймовірна кількість сов! Навіть на вулиці ми знайшли табличку з написом „Будинок сов“, що розставила все на свої місця. Ми вирішили залишити цю назву — вважаємо її дуже крутою».

У Японії сови символізують удачу, тож пара вирішила залишити кілька щасливих атрибутів у будинку.

З викликів у будинку були пліснява та протікання труб. Більшість робіт вдалося виконати самотужки. Родина придбала до будинку нові меблі, полагодила труби, дах і замінила димар. Загалом на ремонт пішло ще 10 тисяч доларів. Вивезення сміття обійшлося ще у півтори тисячі.

Як і в Австралії, для проведення масштабної реконструкції, що змінює конструкцію чи розмір будівлі, у Японії потрібен спеціальний дозвіл на будівництво. Та малі ремонтні роботи не потребують погоджень.

Сім’я планує проводити у своєму японському помешканні по кілька місяців щороку — переважно під час місцевої зими, яка триває з грудня по лютий. Подружжя прагне поєднувати найкраще з двох світів, тому житиме на два доми — між Мьоко та Торкі.

Що ще треба знати про купівлю нерухомості у Японії

Жінка ділиться, що перед купівлею такої нерухомості варто задуматися про те, чи справді ви так сильно любите ці місця і готові часто туди повертатися. Подумати слід і про те, як ви керуватимете домом, коли будете відсутні.

«Низька ціна приваблює, але важливо розуміти весь обсяг зобов’язань. Це збори за купівлю, витрати на перельоти, ремонт, комунальні послуги та постійне обслуговування. Очищення й оновлення дому також вимагають часу й зусиль».

Тим же, хто сподівається переїхати до Японії, варто зважити на візи та всі дозволи. Цей процес може виявитися складним.

На березі Дунаю продають будинок за безцінь

Нагадаємо, у Сербії виставили на продаж старий будинок із земельною ділянкою площею чотири сотки в селі Брніца неподалік від міста Голубац, встановивши фіксовану ціну в 10 тисяч євро. Головною перевагою об’єкта є близькість до Дунаю, до якого можна доїхати приблизно за дві хвилини, а також сусідство з Голубацькою фортецею.

Водночас низька вартість зумовлена тим, що будівля непридатна для проживання і потребує знесення до рівня підвалу, через що покупець фактично купує лише ділянку. До неї веде асфальтована дорога, є власна свердловина та можливість підключення до електромережі. Наявність комунікацій потрібно уточнювати окремо.

З огляду на необхідність демонтажу старої споруди, майбутні витрати на облаштування житла виявляться значно вищими за початкову ціну. Перед купівлею також радять обов’язково перевірити правовий статус нерухомості та можливість зведення нової будівлі на цьому місці.

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