Будинок на березі Дунаю продають за 10 тисяч євро: який нюанс приховує дешева нерухомість

Будинок за 10 тисяч євро біля Дунаю: що приховує низька ціна / © Pixabay

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У Сербії виставили на продаж старий будинок із земельною ділянкою неподалік від Дунаю. За нерухомість просять лише 10 тисяч євро, однак майбутньому власнику доведеться витратити додаткові кошти, адже будівля потребує знесення.

Про незвичайну пропозицію на ринку нерухомості повідомляє сербське видання Blic.

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Будинок розташований у селі Брніца неподалік від міста Голубац. Оголошення про його продаж з’явилося у публічній Facebook-групі «Дешеві будинки в сільській місцевості».

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Власник пропонує придбати стару будівлю разом із земельною ділянкою площею чотири ари (4 сотки, — Ред.). Головною перевагою нерухомості він називає її розташування поблизу Дунаю. За інформацією з оголошення, до річки можна доїхати автомобілем приблизно за дві хвилини.

Крім того, за п’ять кілометрів вище за течією розташована відома Голубацька фортеця. Продавець наголошує, що завдяки близькості до Дунаю ця місцевість може особливо зацікавити любителів риболовлі.

Дім поблизу Дунаю. Фото: Facebook

Що пропонують покупцям

Попри привабливе розташування та порівняно невисоку ціну, будинок має суттєвий недолік. Він перебуває у стані, який не дозволяє використовувати його для проживання без проведення масштабних робіт.

В оголошенні прямо зазначено, що стару споруду необхідно знести до рівня підвалу. Отже, покупець фактично отримує земельну ділянку із залишками будівлі, а не готове житло, до якого можна одразу переїхати.

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Водночас нерухомість має кілька особливостей, які можуть зацікавити потенційних власників. Зокрема, до ділянки веде асфальтована дорога. Також продавець повідомляє про можливість підключення до електромережі. На території є власна свердловина.

Однак у повідомленні не йдеться про те, що електроенергія та вода вже підведені безпосередньо до будинку. Тому перед придбанням нерухомості ці питання потребуватимуть окремого уточнення.

Скільки коштує будинок і що потрібно врахувати

За будинок із чотирма арами землі власник просить 10 тисяч євро. В оголошенні окремо наголошується, що вартість є фіксованою.

Водночас зазначена сума не охоплює майбутніх витрат на знесення старої будівлі та можливе нове будівництво. Тому фактична вартість облаштування житла на цій ділянці може виявитися значно вищою за початкову ціну придбання.

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Перед купівлею також рекомендується перевірити правовий статус будинку та земельної ділянки. Окрему увагу варто приділити можливості зведення нової споруди на місці старої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українець придбав у селі старий будинок із 23 сотками землі та річкою наприкінці городу всього за 1500 доларів, однак житло потребує капітального ремонту.

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