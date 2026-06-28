Будинок у будинку: загадкова споруда, яка приховує столітню легенду (фото)

Реклама

На острові Брач, Хорватія, уже понад століття стоїть незвичайна споруда, яка продовжує дивувати туристів та дослідників.

«Будинок у будинку», відомий також як «Палок», став однією з найзагадковіших архітектурних пам’яток Адріатичного узбережжя, пише Oddity Central.

У містечку Бол, неподалік від центру, розташована будівля, яка ззовні може здатися звичайною старою недобудовою. Однак варто лише потрапити всередину — і стає зрозуміло, чому ця споруда отримала таку незвичайну назву.

Реклама

Всередині великої недобудованої будівлі розташований ще один окремий будинок. Якщо поглянути на споруду зверху, складається враження, що менший будинок буквально «затиснутий» між масивними стінами більшого палацу. Саме ця особливість і породила місцеву легенду про походження загадкової будівлі.

Точної історії створення «Будинку у будинку» вже ніхто не знає. Однак найпоширеніша версія розповідає, що спочатку на цьому місці стояв звичайний будинок, власник якого категорично відмовлявся його продавати.

За легендою, наприкінці XIX століття заможна морська родина Вуковичів вирішила збудувати у Болі розкішну резиденцію. Для цього вони почали скуповувати земельні ділянки навколо, пропонуючи місцевим жителям значно більше за ринкову вартість.

Більшість людей погодилися продати свої володіння, однак один мешканець — Марко, якого прозвали «Сіла», — відмовився залишати свій будинок.

Реклама

Попри всі спроби родини Вуковичів переконати чоловіка змінити рішення, він залишався непохитним. Тоді, за переказами, багаті власники вирішили звести свій палац просто навколо його оселі.

Будинок у будинку / Фото: BolCroatia.com

Вони почали будувати величезну споруду за декілька метрів від будинку Марко, сподіваючись, що замкнений простір та незручності змусили б його зрештою продати нерухомість.

Однак задум не здійснився.

Легенда говорить, що під час будівництва сталася трагедія: троє братів Вукович загинули в морі, коли вирушили по матеріали, необхідні для завершення масштабного проєкту.

Реклама

Після цього будівництво припинили. А Марко Сіла, за переказами, продовжив жити у своєму маленькому будинку, який опинився всередині незавершеного палацу, до кінця життя.

Наскільки правдивою є ця історія — невідомо. Дослідники не мають однозначних доказів, які б підтвердили всі деталі легенди.

Втім, сьогодні «Будинок у будинку» залишається однією з найцікавіших пам’яток острова Брач. Для багатьох він став символом наполегливості та боротьби звичайної людини проти великих амбіцій і багатства.

Нагадаємо, який вигляд має унікальний будинок «Піраміда Куньшаня».

Реклама

Новини партнерів