Цікaвинки
56
2 хв

Будинок за 1 євро в Італії може обійтися в 100 тисяч: українка пояснила, де ховається пастка

Програма будинків за 1 євро в Італії має жорсткі умови й великі фінансові ризики. Українка розповіла, у скільки може обійтися така покупка.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Італія

Італія / © pixabay.com

Українка Тетяна, яка нещодавно придбала будинок в Італії, розповіла, що популярні пропозиції житла за 1 євро мають приховані умови. За її словами, реальна вартість такого «бюджетного» проєкту може сягати 80–100 тисяч євро.

Про це Тетяна розповіла у відео в Instagram.

Жінка зазначила, що її часто питають, чому вона купила дім за 30 тисяч євро, а не скористалася пропозицією «за євро». Вона пояснила, що йдеться не про готові будинки, а про аварійні стіни без даху.

Тетяна розповіла, що покупець зобов’язується одразу внести гарантійний депозит — від 5 тисяч євро. Його не повернуть, якщо ремонт не буде розпочато у визначені строки. До отримання ключів доведеться оплатити також роботу нотаріуса та податки — орієнтовно ще 4 тисячі євро.

Крім того, відновлення має відбуватися в автентичному стилі, що істотно збільшує вартість робіт. Лише архітектор і дозвільна документація коштують від 10 тисяч євро.

Держава справді компенсує частину витрат, але для цього потрібно наймати лише ліцензованих італійських підрядників — їхні кошториси зазвичай значно вищі за середньоринкові.

«У результаті безкоштовна хата в глухому селі обійдеться вам приблизно у 80-100 тисяч євро. Ми порахували цей квест і зрозуміли, що купити готовий будинок у нормальній локації набагато вигідніше і спокійніше», — зазначила Тетяна.

У коментарях люди підтвердили слова українки та ділилися власним досвідом.

«Знайомі так купили і потім не могли дах поміняти, бо буде не автентично. І там навіть вікно потім не можна врізати. І ці всі ремонти типу за свої гроші і під повернення, але якщо ця ліцензована фірма порушила якийсь стандарт, то кошти не будуть компенсовані. Ви б знали, як в Італії робити якийсь ремонт. Треба мова (англійською майже ніхто не розмовляє) і гарні знайомі, які допоможуть порішати, і гарний прораб», — зазначила коментаторка.

Нагадаємо, в Шотландії виставили на продаж дивовижний острів за низьку ціну, але є серйозне попередження.

