У місті Мелкшем, Велика Британія, сталася руйнівна пожежа, яка повністю знищила будин лише через декілька годин після заселення нових мешканців. Люди навіть не встигли розпакувати свої речі.

Як передає Mirror, інцидент стався на Мілтон-авеню в графстві Вілтшир. Повідомлення про пожежу надійшло близько 20:00, після чого на місце оперативно прибули рятувальники.

За словами пожежників, на момент їхнього прибуття вогонь вже охопив частину житлового будинку, що містить дві квартири — зокрема перший поверх і горище. Як з’ясувалося, одна з родин щойно переїхала до цієї оселі.

Наступного дня біля будинку все ще стояв вантажний фургон для переїзду — речі залишалися нерозпакованими. Одна із постраждалих поділилася деталями у соцмережах.

Будинок після пожежі / © SWNS

На запитання, що стало причиною пожежі, вона відповіла: «Ми не знаємо, ми щойно почали розпаковувати речі. Нічого не було увімкнено, оскільки ми щойно переїхали, тож ніщо не було підключено до розеток. Сусіди були просто чудовими».

До ліквідації пожежі залучили значні сили: чотири пожежні машини з навколишніх міст, пожежну автодрабину та додатковий екіпаж із Бата. Рятувальники використовували основні водяні струмені та спеціальні насадки для боротьби з полум’ям.

Пожежна служба підтвердила, що одній людині надали першу медичну допомогу на місці, після чого її передали медикам.

Після локалізації загоряння кількість техніки скоротили до трьох машин, які продовжували працювати на місці протягом ночі, заливаючи осередки тління.

Як повідомив речник пожежної служби, операцію повністю завершили о 6:27 ранку наступного дня, а останній екіпаж залишив місце події трохи раніше 8-ї.

Після трагедії місцева громада об’єдналася, щоб підтримати постраждалу сім’ю.