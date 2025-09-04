ТСН у соціальних мережах

Будинок згорів за 10 хвилин: жінка закликала позбутися однієї поширеної речі

У Великій Британії будинок вигорів за 10 хвилин після займання літієвої батареї. Жінка втратила колекцію з 6 тисяч книжок і домашніх улюбленців.

Пожежа

Пожежа / © Associated Press

У Великій Британії будинок Роберти Мандер Магуїн вигорів за лічені хвилини після того, як самовільно спалахнула літієва батарея. Полум’я знищило понад 6 тисяч книжок із її багаторічної колекції та коштувало життя домашнім тваринам.

Про це повідомило видання Mirror.

Жінка розповіла, що займання сталося через ноутбук, а вже за десять хвилин вогонь охопив увесь дім. На щастя, вона та її партнер не постраждали, бо на той момент були відсутні. Нині Роберті доводиться жити у готелі.

У соцмережах жінка поділилася фото наслідків пожежі та закликала власників будинків позбутися старих телефонів, комп’ютерів та іншої техніки з літієвими батареями. Вона наголосила, що навіть непідключені до мережі пристрої можуть стати джерелом загоряння.

Користувачі мережі активно відгукнулися на її історію — висловлювали співчуття та ділилися власними випадками пожеж, спричинених акумуляторами. Дехто зізнався, що має вдома десятки старих телефонів і ноутбуків і не знає, як безпечно їх утилізувати.

Британська рада безпеки нагадала, що літій-іонні акумулятори, хоча й відповідають стандартам, стають небезпечними у разі пошкоджень чи старіння. Вони можуть перегріватися, набрякати та вибухати. Експерти радять утилізувати такі батареї виключно у спеціалізованих пунктах збору або службах з утилізації небезпечних відходів, адже викидання їх у звичайне сміття створює серйозну пожежну загрозу.

