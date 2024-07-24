Бухгалтер надрукував 83 книжки дзеркальним способом – фото

Вони складаються з 37750 сторінок та понад 4,8 мільйона слів.

Мікеле Сантеліа продовжив свій рекорд за кількістю книг, надрукованих задом наперед, випустивши свою 83 роботу.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

65-річний бухгалтер із Кампобассо, Італія, утримує цей рекорд від 2007 року, поповнюючи його щороку новою книжкою.

Кожне видання має бути надруковане з використанням "дзеркального листа", щоб результат був дзеркальним відображенням нормального листа будь-якою мовою.

Однак Мікеле вирішив ускладнити собі завдання друкуючи кожну книжку іншою мовою, а також використовуючи порожню клавіатуру і ніколи не дивлячись на екран комп'ютера.

Його остання робота є дзеркальною версією Malleus Maleficarum – трактату про чаклунство, опублікованого 1486 року німецьким католицьким священнослужителем Генріхом Крамером. Книжка сприяла все більш жорстокому переслідуванню підозрюваних у чаклунстві протягом наступних двох століть.

Нова книжка Мікеле / Фото: Guinness World Records

Використовуючи середньовічну німецьку версію латинського алфавіту, Мікеле знадобилося чотири місяці, щоб набрати весь текст.

Його 484-сторінкова книжка містить 181653 слова і важить 19,5 кг.

Мікеле переплів її в шкіру і додав дерев'яні палітурки, які він спалив, щоб "зобразити вогонь на кілках, на яких варварськи вбивали жінок у середні віки".

Він прокоментував: "Я з великим хвилюванням присвячую Malleus Maleficarum Backwards пам'яті жінок усіх часів та всього світу; безневинні жертви людського безумства, дурості та боягузтва. Я пишу задом наперед саме для того, щоб кинути виклик світові, який парадоксально рухається назад".

Мікеле Сантеліа / Фото: Guinness World Records

Мікеле друкує дзеркально понад три десятиліття. Він цитує Леонардо да Вінчі, одного з перших у світі відомих практиків дзеркального листа, як натхненника для зайняття цим хобі.

Мікеле друкував більшу частину своїх книжок, використовуючи одночасно чотири порожні клавіатури, хоча, за його словами, він має можливість використовувати до 16 одночасно.

На початку нового проєкту він призначає кожну порожню клавішу окремою літерою того алфавіту, який він використовує.

Клавіатура / Фото: Guinness World Records

Він використовував різні алфавіти, такі як ієрогліфи, давньоєврейський, традиційний китайський, мая, етруський, клинопис, гліфи Войнича та давній ефіопський лист геез, і це лише деякі з них.

Закінчивши друкувати, Мікеле друкує текст на великих сторінках, які потім переплітає в орнаментальну обкладинку.

У минулому він подарував свої книжки декільком відомим людям, зокрема колишнім президентам США Біллу Клінтону, Джорджу Бушу та Бараку Обамі; Папам Івану Павлу II та Бенедикту XVI; та колишнім президентам Італії Карлу Чампі та Джорджо Наполітану.

Якщо скласти одну на одну, його 83 книжки, що складаються з 37750 сторінок та понад 4,8 мільйона слів, матимуть висоту 9,08 метра і важитимуть 1282 кг. Мікеле називає це "Вавилонською вежею навпаки".

Мікеле Сантеліа / Фото: Guinness World Records

"У той час як біблійна Вавилонська вежа є плутаниною, моя написана мовами всього світу, але навпаки. Таким чином, це натяк на повернення, точніше, назад, у ідилічний світ, де більше немає безпрецедентного насильства, хибних ідеологій, жахливих злочинів, невимовного зла, абсурдної влади та політичних ігор", - поділився він.

Мікеле зі своїм собакою / Фото: Guinness World Records

Мікеле, зображений вище зі своїм собакою Маєю, планує присвятити свою наступну книжку всім собакам на Землі, описуючи їх як "наших чудових чотирилапих друзів, які ніколи не зрадять своїх власників, навіть якщо, на жаль, саме ми їх зраджуємо, коли погано з ними поводимося.

"Я дуже сподіваюся, що в Італії та в усьому світі якнайшвидше будуть вжиті заходи, які відправлять тих, хто погано поводиться з собаками та тваринами в цілому, до в'язниці на багато років", - додав чоловік.

Нагадаємо, книжка, повністю написана без літери "е", зводить читачів із розуму. Французький роман не на жарт розлютив редакторів.

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