Бухгалтерка вкрала 1,5 мільйона доларів і витратила їх на авіаквитки та круїзи

Вона вигадала свою схему ще шість років тому.

Бухгалтерка із Флориди, США, яка вела ретельний облік на своїй роботі, виманила у компанії майже 1,6 мільйона доларів та витратила їх на подорожі.

Про це пише Miami Herald.

Як повідомило управління шерифа округу Сувані, саме її начальник – власник компанії – помітив обман, який почався шість років тому. Підозри виникли після того, як 36-річну жінку звільнили.

"Під час фінансової перевірки з'ясувалося, що вона незаконно отримала кредитну картку на ім'я компанії без дозволу", - повідомили в офісі шерифа. "Заглиблюючись у записи, слідчі виявили слід несанкціонованих транзакцій, починаючи від 2018 року".

Слідчі виявили, що транзакції "ретельно документувалися за допомогою архівованих ділових листів". Загальна сума витрат склала приголомшливі 1 599 018 доларів.

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Назва компанії не розголошується, але вона працює по всій країні та довіряє співробітникам "кредитні картки для покриття ділових витрат під час роботи поза офісом", повідомили в офісі шерифа. Бухгалтерки не було серед осіб, які уповноважені на такі витрати.

"Коли підозрювана зіткнулася з доказами, вона спробувала зняти з себе провину, стверджуючи, що власник бізнесу потурав її діям через її недостатню компенсацію", - заявили офіційні особи.

Представники компанії категорично спростували це твердження. Жінку заарештували і висунули їй звинувачення у крадіжці у великому розмірі та шахрайському використанні кредитної картки.

Нагадаємо, хитрий чоловік п'ять років безкоштовно жив у готелі Нью-Йорка. Стало відомо, як йому це вдалося.

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