Була схожа на білку через рідкісну хворобу: дівчина зробила операцію за $200 000, щоб змінити обличчя

22-річна жінка зізнається, що з неї безжалісно знущалися за її унікальний зовнішній вигляд — вона мала обличчя білки через особливу лінію щелепи.

Щоб виправити ситуацію, вона зробила операцію вартістю $200 000, під час якої жир із її живота викачали і ввели в обличчя. Про це пише dailymail.co.uk.

Зараз жінка вперше почувається "красивою".

Іззі Сіхон з Лос-Анджелеса, Каліфорнія, було лише два роки, коли її мати, Шерізе Джерард, помітила, що її щелепа не дуже виражена і має "інакший" вигляд.

Фото: dailymail.co.uk

У віці восьми років проблеми почались загострюватись і Іззі страждала від болю у щелепі та суглобах. Вона відвідала безліч ортодонтів і носила брекети "близько шести разів" у своєму житті. Дівчина також страждала від жорстокого образливого поводження, коли люди часто порівнювали її з білкою та називали "безпрофільною".

Фото: dailymail.co.uk

Нарешті, після років страждань, Сіхон, яка каже, що лікарі навіть говорили їй, що вона має вигляд як "хтось, хто постраждав від вибуху під час війни", пройшла процедуру зміни обличчя, яка повністю змінила її життя та зовнішність.

У червні 2020 року вона звернулася до лікаря, який нарешті зрозумів, що у неї ідіопатична резорбція коренів зубів — рідкісне захворювання, яке призводить до руйнування кісток щелепи.

Офіційний діагноз Іззі було поставлено у вересні 2022 року, і їй сказали, що потрібна операція для виготовлення індивідуальної щелепи.

Фото: dailymail.co.uk

Сіхон фінансувала операцію, яку вона отримала в медичному центрі Cedars-Sinai в Беверлі-Гіллз, зі своєї страховки — хірург коштував $168 тис, операція — $200 тис, а рахунок за її перебування в лікарні — $8000.

У лютому 2023 року вона пройшла двосторонню заміну скронево-нижньощелепових суглобів, що передбачало розрізання її щелепи на чотири частини, видалення її власної щелепи і заміну її на індивідуально виготовлені протези.

Фото: dailymail.co.uk

Під час 12-годинної операції Іззі також було вживлено жир з її живота до обличчя, щоб забезпечити амортизацію її нового скронево-нижньощелепового суглобу.

Хоча зараз дівчина щаслива, вона розповіла, що була "жахливо перелякана" дивлячись на себе безпосередньо після реконструктивної операції.

Вона зізналася, що навіть змусила свого тата, Джона Сіхона, прикрити дзеркала простирадлами та рушниками на перші декілька днів.

Іззі додала: "Спочатку я була жахливо перелякана, дивлячись на себе. Я не дивилась на себе протягом п'яти днів і змусила мого тата прикрити дзеркала простирадлами та рушниками в лікарні. Я злякалася, коли вперше побачила себе. Я подумала: "Це не я". Тепер я радію тому, який маю вигляд. Це змінює моє життя".

Фото: dailymail.co.uk

Дівчина провела п'ять днів у лікарні після алергічної реакції на ліки, перш ніж змогла повернутися додому. Вона не могла говорити протягом семи днів та вільно відкривати рота, але щодня виконувала вправи для щелепи.

Іззі сказала: "Я зовсім не могла говорити. Я мовчала протягом семи днів. Потім я почала бурчати. Мій голос змінився дуже сильно — він став більше високим".

Перед операцією вона стикалась з булінгом і пішла зі школи в 15 років.

Іззі, випускниця факультету нерухомості, сказала: "Я не можу дочекатися, щоб спробувати карамельне яблуко. Я хотіла спробувати його відтоді, як мені було вісім років".

Фото: dailymail.co.uk

Вона страждала від болю у щелепі, проблем з їжею, диханням та сном від восьми років. Дівчина протягом усього життя могла їсти лише м'яку їжу, таку як рис та картопляне пюре: "Я задихалась від усього, що їла".

Іззі досі дотримується дієти “м'якої їжі”, поки вона відновлюється, і зможе почати їсти тверду їжу у травні. Вона сказала: "Я завжди дуже заздрила людям, які йдуть до Діснею та їдять карамельне яблуко. Я не можу дочекатися, щоб поїсти трохи ірисок".

Вона також визнала, що операція дозволила їй зрозуміти, хто її справжні друзі.

"Багато хлопців написали мені в приватні повідомлення після операції. І тепер вони кажуть, що ми маємо піти десь разом. Але де ви були до цього? Я знаю, хто мої друзі", - поділилася дівчина.

Нагадаємо, жінка-гермафродит із "синдромом перевертня" відростила найдовшу у світі бороду. Вона не голиться 34 роки.

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