Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Була свідком трьох століть: на Філіппінах померла найстаріша людина на Землі

Була свідком трьох століть: на Філіппінах померла найстаріша людина на Землі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Була свідком трьох століть: на Філіппінах померла найстаріша людина на Землі

Фото: Facebook / Ala Eh Lipa

Довгожителька народилася 11 вересня 1897 року.

На Філіппінах померла Франциска Сусано, якій виповнилося 124 роки. Цей рекорд довголіття офіційно не встигли зафіксувати.

Як повідомляє CNN Philippines, у понеділок, 22 листопада, померла остання на планеті жінка, яка народилася у 19 столітті.

У вересні цього року представники Книги рекордів Гіннеса почали перевіряти документи, необхідні для того, щоб Франциску Сусано оголосити найстарішою людиною у світі.

Відповідно до документів, вона народилася 11 вересня 1897 року.

На жаль, філіппінка не встигла дочекатися рішення про рекорд. Причину її смерті ще не оголосили, симптомів коронавірусної інфекції у довгожительки не було.

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, у Південній Кореї на 90-му році життя помер колишній президент країни Чон Ду Хван.

Читайте також:

Наступна публікація