Була свідком трьох століть: на Філіппінах померла найстаріша людина на Землі

Довгожителька народилася 11 вересня 1897 року.
На Філіппінах померла Франциска Сусано, якій виповнилося 124 роки. Цей рекорд довголіття офіційно не встигли зафіксувати.
Як повідомляє CNN Philippines, у понеділок, 22 листопада, померла остання на планеті жінка, яка народилася у 19 столітті.
У вересні цього року представники Книги рекордів Гіннеса почали перевіряти документи, необхідні для того, щоб Франциску Сусано оголосити найстарішою людиною у світі.
Відповідно до документів, вона народилася 11 вересня 1897 року.
На жаль, філіппінка не встигла дочекатися рішення про рекорд. Причину її смерті ще не оголосили, симптомів коронавірусної інфекції у довгожительки не було.
Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, у Південній Кореї на 90-му році життя помер колишній президент країни Чон Ду Хван.
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