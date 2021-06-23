В Англії зниклий пес повернувся до господарів через 11 років

В Англії зниклий пес повернувся до господарів через 11 років

Песик зник з двору, коли був ще зовсім маленьким.

В англійському селі Бакленд Ньютон, графство Дорсет, несподівано знайшовся собака і повернувся до господарів через 11 років після зникнення.

Про це повідомляє realitytvworld.com.

Сара Ковелл розповіла, що собака на прізвисько Крампет зник з двору її будинку у 2010 році, коли йому було всього три місяці.

Вони з чоловіком і двома дітьми довго шукали вихованця по всій окрузі, але Крампет зник безслідно.

У червні 2021 року до Ковелл подзвонив ветеринар з Борнмута і повідомив, що її собака знайшовся. Песик був на вулиці, його доставили до ветеринарної клініки і відсканували мікрочіп.

"Спочатку я подумала, що один з трьох моїх тер'єрів втік", - розповіла Сара.

Коли ветеринар повідомив їй, що собаку звати Крампет, вона не могла в це повірити.

"Я їхала на велосипеді в цей момент і була так шокована, що ледве не впала", - зізналася жінка.

Вона зазначила, що давно втратила надію на його повернення.

У Крампет виявилося безліч проблем зі здоров'ям: шуми в серці і пухлини в обох вухах.

Ковелл не виключила, що хтось забрав цуценя, а потім, коли стало зрозуміло, що доведеться оплачувати великі рахунки на лікування у ветеринара, викинув дорослу собаку на вулицю.

Наразі сім'я займається лікуванням Крампет.

"Сумно, що ми пропустили кращі роки його життя, але, сподіваюся, ми зможемо провести разом ще якийсь час", - додала Ковелл.

Нагадаємо, собачка зі Сполучених Штатів втекла від господаря і зайшла у відділення поліції. Постояла біля стійки реєстрації та погралася з копами.

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