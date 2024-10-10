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Бульдог, народжений без ануса, отримав другий шанс на життя після новаторської операції – фото

Бульдог, народжений без ануса, отримав другий шанс на життя після новаторської операції – фото

Бульдог, народжений без ануса, отримав другий шанс на життя після новаторської операції – фото

Бульдог Лакі

Після тригодинної операції цуценя повністю одужало.

Цуценя бульдога за окликом Лакі отримало другий шанс на життя після новаторської операції з виправлення рідкісної вродженої вади, яка залишила його без ануса.

Про це пише Daily Star.

Стурбовані власники п'ятимісячного бульдога звернулися по допомогу до ветеринара, коли помітили, що цуценя відчуває труднощі, і його направили до фахівців ветеринарної клініки West Midlands Veterinary Referrals (WMR) у Стаффордширі, Велика Британія.

Влітку цього року була проведена складна тригодинна операція зі створення нового анального отвору для Лакі, репозиції прямої кишки та приєднання кишківника до нового отвору.

Бульдог Лакі / ©
Бульдог Лакі

Доктор Кріс Ланселот, який керував лікуванням, пояснив: "Лакі, насправді, не пощастило народитися з вродженим дефектом, який означав, що у неї не було ануса. Це був важкий випадок захворювання, яке ми називаємо атрезія ануса 3-го типу і ректовагінальна нориця. Операція в таких випадках є складною, оскільки атрезія 3-го типу означає, що закритий кишківник розташований далеко від того місця, де має бути анус".

Бульдог Лакі / ©
Бульдог Лакі

Після тижня одужання та навчання випорожнюватися, Лакі повернулася до свого будинку в Раглі, де вона продовжує одужувати. Френсіс Сілк, власниця цуценяти, поділилася своїм полегшенням і радістю, розповідаючи про шлях до здоров'я тварини: "Ми зрозуміли, що протягом першого тижня після народження Лакі була неправильно "підключена" і, як наслідок, страждала на інфекцї та закрепи. Наші місцеві ветеринари порадили нам спробувати прооперувати її у віці від восьми до 12 тижнів, коли вона може стати достатньо великою для операції. Після ретельного дослідження і детальних обговорень ми вирішили провести операцію, щоб виправити її проблеми".

Бульдог Лакі з мамою / ©
Бульдог Лакі з мамою

Операція минула успішно і Френсіс радісно повідомила: "Через три місяці Лакі повільно набирається сили. Після місяців на рідкій дієті вона тепер може їсти корм, як і її мама".

Нагадаємо, кіт увімкнув вночі духовку і ледь не спалив будинок. Він випадково увімкнув режим самоочищення.

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