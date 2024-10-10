Бульдог, народжений без ануса, отримав другий шанс на життя після новаторської операції – фото

Цуценя бульдога за окликом Лакі отримало другий шанс на життя після новаторської операції з виправлення рідкісної вродженої вади, яка залишила його без ануса.

Про це пише Daily Star.

Стурбовані власники п'ятимісячного бульдога звернулися по допомогу до ветеринара, коли помітили, що цуценя відчуває труднощі, і його направили до фахівців ветеринарної клініки West Midlands Veterinary Referrals (WMR) у Стаффордширі, Велика Британія.

Влітку цього року була проведена складна тригодинна операція зі створення нового анального отвору для Лакі, репозиції прямої кишки та приєднання кишківника до нового отвору.

Бульдог Лакі

Доктор Кріс Ланселот, який керував лікуванням, пояснив: "Лакі, насправді, не пощастило народитися з вродженим дефектом, який означав, що у неї не було ануса. Це був важкий випадок захворювання, яке ми називаємо атрезія ануса 3-го типу і ректовагінальна нориця. Операція в таких випадках є складною, оскільки атрезія 3-го типу означає, що закритий кишківник розташований далеко від того місця, де має бути анус".

Бульдог Лакі

Після тижня одужання та навчання випорожнюватися, Лакі повернулася до свого будинку в Раглі, де вона продовжує одужувати. Френсіс Сілк, власниця цуценяти, поділилася своїм полегшенням і радістю, розповідаючи про шлях до здоров'я тварини: "Ми зрозуміли, що протягом першого тижня після народження Лакі була неправильно "підключена" і, як наслідок, страждала на інфекцї та закрепи. Наші місцеві ветеринари порадили нам спробувати прооперувати її у віці від восьми до 12 тижнів, коли вона може стати достатньо великою для операції. Після ретельного дослідження і детальних обговорень ми вирішили провести операцію, щоб виправити її проблеми".

Бульдог Лакі з мамою

Операція минула успішно і Френсіс радісно повідомила: "Через три місяці Лакі повільно набирається сили. Після місяців на рідкій дієті вона тепер може їсти корм, як і її мама".

Нагадаємо, кіт увімкнув вночі духовку і ледь не спалив будинок. Він випадково увімкнув режим самоочищення.

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