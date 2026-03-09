Бункерний бум у США: американці масово готуються до великої війни з Іраном

Фото ілюстративне

Для більшості людей війна приносить страх і руйнування. Але для жителя Техасу Рона Хаббарда вона приносить щось зовсім інше: можливості заробити. 63-річний техасець будує бункери, призначені для того, щоб допомогти клієнтам пережити атаки дронів, удари балістичних ракет або навіть ядерний Армагеддон.

Детальніше про нього розповідає The Telegraph.

Оскільки війна США з Іраном викликала побоювання щодо Третьої світової війни, бізнес його компанії Atlas ще ніколи не йшов так добре.

«Мене завалили дзвінками», — каже Хаббард. Кількість запитів зросла вдесятеро з початку війни минулої суботи. Хаббард стверджує, що серед його клієнтів є два високопоставлені члени кабінету міністрів адміністрації Трампа.

«Один із них написав мені вчора повідомлення і запитав: „Коли мій бункер буде готовий?“, — каже підприємець.

Наприкінці лютого фірма Хаббарда відкрила нові офіси в Дубаї — і досить вчасно. Всього через два дні іранські ракети обрушилися на розкішне місто, коли Іран помстився країнам Перської затоки за їхню підтримку бомбардувальної кампанії, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем. Цей натиск зруйнував ретельно культивований імідж міста як безпечного раю для олігархів з різних країн. Техасець каже, що двоє мільярдерів міста негайно зв’язалися з ними, щоб купити укриття.

«Я б не назвав це щасливим випадком, але я б назвав це вдалим випадком для них», — каже він, наполягаючи, що його головна мотивація — захист людей, а не прибуток.

Який вигляд мають бункери

Компанія Хаббарда щороку будує сотні бункерів на своєму заводі у штаті Техас. Вони варіюються від величезних, розлогих підземних комплексів вартістю понад 5 мільйонів доларів до невеликих збірних сховищ для тих, хто хоче перечекати кінець світу в бюджетному варіанті вартістю 20 000 доларів. Укриття можуть бути обладнані кінотеатрами, басейнами, арсеналом та повністю обладнаним стрільбищем всередині.

Atlas також зазнав значного зростання продажів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

«У мене є друзі та ділові партнери в Дубаї та Абу-Дабі, і так багато американців їздять туди. Вони думали, що ніколи не побачать, як падають бомби. Але тепер їх бомбардують», — зауважує Хаббард.

Скільки він заробляє

Цього року Atlas в середньому заробляв 2 мільйони доларів на місяць від продажу бункерів, але Хаббард прогнозує, що наступного місяця ця сума може зрости до 50 мільйонів доларів.

«Будівництво бункерів — це як бути фермером. Коли настає час збирати врожай, потрібно зібрати все, що можна», — зауважує підприємець.

Техасець наполягає, що він «не з тих, хто сподівається на війну», але визнає, що в особливої реклами наразі не потребує — це роблять за нього світові новини.

«Тепер, коли їх розбомбили, їм усім знадобиться укриття. Це просто факт життя», — каже він.

Щиро вірить у апокаліпсис

Хаббард описує себе як «дуже релігійну християнську людину». Як і багато побожних євангелістів у Сполучених Штатах, він вірить, що наближається «кінець часів» — сценарій, викладений в Книзі Одкровення, канонічно останній книзі Нового Завіту, яка передбачає велику війну, що спричинить Армагеддон, що призведе до кінця світу та другого пришестя Христа.

Але його не паралізує перспектива майбутнього апокаліпсису.

«Бог привів мене сюди не просто так. Я християнин, і я вірю в Біблію, і я вірю, що буде та велика війна. Я не думаю, що ми так далеко від неї. Чесно кажучи, здається, що кінець часів дуже близько», — розмірковує американець.

Хто серед клієнтів

У 2016 році підприємець у сфері штучного інтелекту Сем Альтман розповів, що у нього є домовленість про виліт до віддаленого маєтку в Новій Зеландії у разі світової війни чи апокаліпсису.

Кілька років по тому непередбачена подія допомогла Хаббарду скористатися цією тенденцією та перетворити свою компанію на історію успіху: пандемія Covid-19. У 2020 році, коли світ запровадив локдаун, люди раптово усвідомили, наскільки крихким може бути статус-кво. Відтоді світ потерпав від конфліктів по всьому світу, і техасець опинився в центрі надзвичайно прибуткової «бункерної лихоманки».

Майже всі його клієнти — «християнські, консервативні генеральні директори», — каже він. «Хороші сім’ї, освічені… Майбутнє невизначене, і вони хочуть почуватися в безпеці», — описує підприємець своїх клієнтів.

Він неохоче називає імена своїх найбагатших клієнтів-мільярдерів, але стверджує, що побудував укриття для кількох найбагатших людей планети, і каже, що за останні 12 місяців до його дверей приходили кілька провідних технологічних магнатів.

Однак техасець готовий обговорити деякі гучні проекти, над якими він працював у минулому та які отримали розголос. Він каже, що допомагав проектувати бункер для генерального директора Meta Марка Цукерберга під його ранчо на Гаваях. Крім того, він стверджує, що працював над укриттям у стилі «чоловічої печери» для Ендрю Тейта — інфлюенсера соціальних мереж, якому у Великій Британії висунуті звинувачення у зґвалтуванні та торгівлі людьми.

Бомбосховища побудовані зі сталі та мають броньовані вибухонебезпечні двері й системи очищення повітря. Хоча вони рекламуються як такі, що здатні витримати ядерну війну, Хаббард визнає, що вони не є незнищенними.

Обговорюючи сценарії, коли бункер «Атлас» міг би вийти з ладу, він визнає, що одного з його укриттів, ймовірно, було б недостатньо, щоб захистити «найзлішу людину у світі», якою, за його словами, є покійний аятолла Алі Хаменеї.

«Якщо американці хочуть вашої смерті, то ви мертві. Я не думаю, що жоден бункер у світі зможе захистити вас від американців, які хочуть вас убити», — розхвалює американець своїх військових.

Але його бачення майбутнього залишається похмурим: «Я вірю, що в кінці часів Сполучені Штати будуть стерті з лиця землі. А потім настане зима, вознесіння і сім років лиха».

«Я не прагну багатства. Я роблю це з правильних причин. Я роблю це, щоб рятувати життя», — підсумовує Хаббард, намагаючись переконати журналістів у своїй безкорисливості.

