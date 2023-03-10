Бурхливий секс на День Валентина закінчився викликом поліції та величезним штрафом

Британська пара забронювала номер в готелі для романтичного святкування, але відпочинок довелося перервати через обурення інших постояльців.

Відразу після опівночі 15 лютого до готелю Moorlands Izaak Walton, що неподалік від Давдейла у британському графстві Стаффордшир, довелося викликати поліцію. Причиною був занадто бурхливий та гучний секс в одному з номерів, який заважав іншим постояльцям.

Про цей випадок повідомляє The Daily Mail.

Поліцейським не вдалося відразу потрапити до проблемного номера, оскільки Джеймі Бултбі та його партнерка Кейлі Херстхаус, на їхню вимогу двері не відкривали. Обслуга готелю відкрила двері запасним ключем.

У номері дівчина була у стані сильного алкогольного сп'яніння, вона невиразно говорила і невпевнено стояла на ногах, а її партнер лежав у ліжку. Двері до ванної кімнати були вибиті.

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У готелі заявили, що загалом романтична пара завдала збитків на 1000 фунтів стерлінгів, з яких 250 призначені для покриття компенсації постояльцям, яких довелося переселити із сусідніх номерів.

У центрі правосуддя Північного Стаффордшира пара визнала себе винною у завданні кримінальної шкоди, погодившись заплатити по 500 фунтів стерлінгів компенсації.

Представник інтересів дівчини на суді пояснив, що вона побачила, що її партнер страждає від депресії, і вирішила розважити його, влаштувавши романтичну ніч.

“На жаль, ця запланована романтична надмірна близькість викликала хвилювання для інших мешканців готелю”, - сказав він.

Нагадаємо, в Австралії пара посеред людного пляжу зайнялась сексом. Один із відпочивальників зняв це на відео і йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі.

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