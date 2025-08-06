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Був безхатьком, тепер заробляє 700 тисяч доларів на рік: як це вдалося чоловіку без вищої освіти
Майкл Брендон Поуп із Лас-Вегаса своєю наполегливою працею та самоосвітою забезпечив собі розкішне життя і допоміг своїй родині, яка втратила все у 2008 році.
З безхатченка до успішного підприємця, який заробляє сотні тисяч доларів на рік — історія Майкла Брендона Поупа з Лас-Вегаса є прикладом неймовірної стійкості. У 26 років, не маючи вищої освіти, він не просто змінив своє життя, а й забезпечив майбутнє для своєї родини, яка свого часу втратила все.
Про це пише Daily Mail.
Майкл ріс у забезпеченій родині, але фінансова криза 2008 року та низка невдач позбавили їх усього. Сім’я втратила будинок і була змушена жити в машині, дешевих мотелях або шукати притулку у родичів. Роками юнак боровся з думками про те, де вони будуть спати та чи матимуть достатньо грошей на їжу.
У 16 років Майкл отримав першу роботу та віддавав усі свої гроші, щоб допомогти родині вижити. Саме тоді він вирішив, що хоче змінити своє життя, і почав самостійно вивчати програмування.
Після закінчення школи він поєднував роботу в кав’ярні Dunkin Donuts з навчанням у коледжі та самоосвітою. Кожен вільний час він присвячував вивченню програмування. У 2018 році його наполеглива праця окупилася — Майкл отримав свою першу роботу програміста з зарплатою 35 000 доларів на рік, заради якої кинув навчання.
Зрештою, він працював у таких великих компаніях, як Hulu та Disney+, а пізніше заснував власну успішну компанію з розробки програмного забезпечення.
Наразі Майкл Поуп заробляє від 350 000 до 700 000 доларів на рік. Він живе в розкішній квартирі та купив будинок для своєї родини. Чоловік зізнається, що його минуле, хоча й було важким, дало йому сильний поштовх та мотивацію, які дозволили досягти успіху. Своєю історією він сподівається надихнути інших не здаватися перед труднощами.
Нагадаємо, поліція у британському Блекпулі викрила велику наркобанду, і одним із ключових доказів у справі став папуга. Птаха на ім’я Манго зняли на відео, як він повторює фразу «два за ціною 25», що виявилося кодовим словом для продажу наркотиків.