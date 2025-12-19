Був мертвим 105 хвилин: чоловік розповів про зустріч з Ісусом та побачене у раю

Американський пастор Дін Бракстон із дружиною / © Daily Mail

Звичайна операція перетворилася для американського пастора Діна Бракстона на подорож до потойбіччя, яка тривала рекордні 105 хв. Поки лікарі готували тіло до моргу, чоловік досліджував рай, де зустрів своїх померлих родичів та отримав послання від Бога.

Про це пише Daily Mail.

68-річний Бракстон, який понад півтори години перебував у стані клінічної смерті, заявив, що пережите в раю визначило його подальше покликання — розповідати людям про те, що на них чекає після смерті.

Чоловік поділився, що 2006 року рутинна медична процедура з видалення каменів у нирках обернулася серйозними ускладненнями. Через сильну інфекцію його серце зупинилося. Медики зі штату Вашингтон не змогли повернути до життя пастора і вже готували документи для транспортування тіла до моргу, коли він несподівано прийшов до тями.

Бракстон розповів, що після цього лікарі та медсестри почали називати його «Людиною-дивом», адже попри 1 год. і 45 хв. клінічної смерті він не зазнав жодних ушкоджень мозку та згодом повністю відновився.

Медики наголошують, що зазвичай уже через 5 — 10 хв. без кисню в мозку починаються незворотні процеси, тому порятунок чоловіка вважають винятковим.

Пастор зазначив, що під час пережитого досвіду, близького до смерті, він не відчував жодного страху. Натомість його наповнювали спокій, радість і глибоке відчуття затишку — це докорінно змінило світогляд чоловіка і подарувало «вічну перспективу».

За словами Бракстона, він опинився в іншому вимірі, який називає раєм, де зустрів померлих родичів, ангелів, Ісуса та Бога.

«Ще не твій час. Повертайся», — саме так, за словами пастора, Ісус звернувся до нього перед тим, як він мав повернутися на Землю.

Ці слова стали поштовхом до місії Бракстона — допомагати іншим особисто пізнати Бога.

Пастор Дін Бракстон / © Daily Mail

Священнослужитель розповів, що в цьому вимірі все навколо — те, що він називає «створіннями», — випромінювало гостинність, включно з природою, деревами та тваринами.

«Я відчував, що все було живим, нічого не було мертвим — і я маю на увазі не просто живим, як трава у мене на подвір’ї. Вони були живими в тому сенсі, що мали свідомість. Здавалося, що все має характер — добрий, не поганий — і вони були раді моїй появі», — розповів Бракстон.

Він також зазначив, що першим його зустріла родина, яка вже відійшла у вічність, зокрема бабуся Мері. З часом це привітання поширилося і на інших його предків — навіть на тих, кого чоловік ніколи не знав за життя.

Бракстон наголосив, що цей досвід перевернув його уявлення про значення родини для Бога, показавши, що кожна окрема сім’я важлива так само, як і ширша «родина Божа».

«Я не усвідомлював цього до того, як потрапив туди — наскільки це важливо. Це справді змінило мій погляд на власну сім’ю», — зізнався він.

Після пережитого, додав пастор, його дружині Мерилін Бракстон довелося адаптуватися до зовсім іншого чоловіка.

За словами пастора, хоча мешканці раю могли говорити вголос, основним способом спілкування було безпосереднє передавання думок — від свідомості до свідомості.

Найчастіше це відбувалося у формі миттєвих образів. Чоловік пояснив, що замість слів люди передавали повну картину об’єкта — наприклад, стола — прямо у свідомість співрозмовника. Такий спосіб спілкування, за його словами, унеможливлював непорозуміння та робив кожну розмову глибокою та особистою, навіть якщо вона тривала недовго.

Згодом Бракстон дістався того, що називає «краєм раю» — місця, яке він не може описати фізично, але переконаний, що його перетин означав би остаточний розрив із земним світом.

Саме там, за словами чоловіка, Ісус знову звернувся до нього: «Ще не твій час. Повертайся».

Як і багато людей, що пережили подібний досвід, Бракстон не хотів залишати рай. Проте, за його словами, Ісус тричі повторив, що йому необхідно повернутися на Землю.

Пастор також пам’ятає момент, коли побачив власне бездиханне тіло, а поруч — родичів і медичний персонал у лікарняній палаті, перш ніж знову ожити.

«Я лише пам’ятаю, як моє серце знову почало битися, лікарі підбігли і почали робити свою роботу. Вони не очікували, що я виживу навіть після того, як повернувся», — поділився Бракстон.

Він підкреслив, що цей досвід не вплинув на його фізичний стан, але повністю змінив його мислення та зміст служіння.

«Я повернувся іншою людиною, і моїй дружині довелося звикати, бо в неї був зовсім інший чоловік», — зазначив пастор.

До цього, за його словами, він керувався у виборі рішень тим, що було зручним або приємним у моменті. Після пережитого ж чоловік завжди запитує себе: «Як це впливає на вічність?»

Усвідомивши, що земні речі — статки, досягнення та навіть більшість проблем — з часом зникають, він вирішив вкладати сили у те, що має вічну цінність: стосунки з людьми та допомогу їм у пізнанні Бога.

«Я дуже хочу, щоб люди зустріли Ісуса через мій досвід зустрічі з ним. Інколи я приїжджаю кудись, приходять люди, і я кажу: „Йдеться не про мене, а про вашу зустріч із Богом. Ви тут, Він тут — це все, що має значення. Мої слова не відкривають шлях. Це робить Ісус“, — розповів Бракстон.

До слова, 68-річна Шарлотт Голмс пережила 11-хвилинну клінічну смерть під час візиту до кардіолога, коли її тиск сягнув критичної позначки. Жінка розповіла, що потрапила до раю, де відчула аромат квітів та побачила померлих родичів у молодих тілах. Найбільшим потрясінням для неї стала зустріч із сином, якого вона втратила через викидень 48 років тому. Окрім небесної краси, Шарлотт отримала видіння пекла із жахливим запахом гнилої плоті як попередження для людства.