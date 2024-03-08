Був у відрядженні: чоловік, який займається реабілітацією військових, неочікувано розбагатів

Киянин Павло перебуваючи у відрядженні у Кременчуці купив свій перший в житті лотерейний білет і виграв велику суму.

Про це повідомляє msl.ua.

Павло – фізичний терапевт, який багато років займається реабілітацією військових. Після роботи, друзі з Кременчука запросили його на прогулянку, під час якої вони випадково натрапили на точку продажів лотерейних білетів.

"Покупка білета – абсолютно спонтанне рішення. Ми підійшли до продавця, подивились на весь асортимент лотерей, і серед них я обрав "Лото-Забава", бо щось чув про цю лотерею", – пояснив Павло.

Також читайте Жінка розбагатіла завдяки гороскопу: як вона трактувала своє передбачення

Він настільки не надав значення цій події, що залишив білет у друзів. Однак, після повернення до Києва, він згадав про лотерею, і вирішив подивитися, чи є якась інформація про виграшний білет. На сайті лотереї він побачив, що виграшний білет куплено у Кременчуці.

"Я подумав, а раптом, це мій білет? Я зателефонував друзям, попросив знайти мій білет і надіслати мені його фото. Виявилось, що цей білет і був виграшним", – розповів Павло.

За його словами він сприйняв виграш дуже спокійно, без емоцій. А про свою феноменальний успіх каже: "Зорі зійшлися!". Також він повідомив, що ще не вирішив, на що витратить виграш, але частину цих коштів він планує задонатити.

Нагадаємо, студент пішов по шкарпетки для дідуся, а знайшов 135 тисяч доларів. Він здивував вчинком.