Битва з монстром: рибалка впіймав велику білу акулу, але вона напала на човен (відео)

Рибалка Оскар Форд впіймав велику білу акулу / © скриншот з відео

25-річний рибалка Оскар Форд зняв на відео драматичний момент, коли на його гачок потрапила двометрова велика біла акула. Протягом 35 хв. чоловік боровся з хижаком, який у розпалі битви почав кусати борт човна просто на очах у шокованих очевидців.

Про це пише Daily Mail.

Форд разом із молодшими двоюрідними братами у неділю вийшов на риболовлю на тунця та снаппера неподалік Барвон-Гедс на півострові Белларін у штаті Вікторія. Після кількох спокійних годин вони випустили наживку з повітряною кулькою, і саме тоді Форд раптово зрозумів, що на гачок потрапило щось значно більше: він почув гучний сплеск і побачив плавник.

Чоловік попросив кузенів увімкнути камеру, щоб зафіксувати те, що згодом стало подією раз у житті.

«Святі небеса», — вигукнув він.

Один із кузенів одразу звернувся до іншого: «Бери GoPro!»

Рибалка близько 35 хв. боровся з уловом, який спочатку прийняв за акулу мако.

«Це клята біла, святі небеса, я спіймав білу акулу біля Барвон-Гедс! Боже мій!» — закричав Форд.

На записі видно, як акула пропливає під човном і вздовж нього, а згодом її щелепи змикаються на борту судна.

«Вона кусає човен, знімай це, знімай це! Це потрапить у новини, друже!» — вигукував рибалка.

Один зі сміливих кузенів навіть занурив камеру GoPro у воду, щоб показати акулу зблизька. Кадри зафіксували, як хижак оголює зуби всього за кілька сантиметрів.

Оскільки акули перебувають під охороною, Форд зрештою відпустив здобич, і тварина відпливла без ушкоджень.

«Я просто не міг повірити, думав — це якесь божевілля, я ніколи не уявляв, що таке може статися. У мені було стільки емоцій, стільки адреналіну. Я відчував мільйон різних емоцій, почувався на вершині світу. Щойно ми її побачили, ми просто збожеволіли — це був неймовірний досвід побачити таку велику, красиву тварину», — розповів Форд.

Він опублікував унікальні кадри на своєму YouTube-каналі Flickin with Oz, і вже протягом доби відео зібрало тисячі переглядів.

«Молодці, хлопці! І чудово, що відпустили!» — написав один із вражених глядачів.

Інший додав: «Вау! Ця ділянка узбережжя проходить уздовж міграційного та кормового коридору тюленів — коли зникає їжа, акула теж іде. Гарна робота».

Історія сталася на тлі серії нещодавніх появ акул біля узбережжя штату цього місяця.

Напади акул у штаті Вікторія трапляються рідко — смертельних випадків тут не фіксували вже майже 40 років.

До слова, дослідницька група OCEARCH впіймала в Атлантиці гігантську білу акулу на ім’я Contender («Претендент»), яка важить близько 750 кг за довжини 4,3 м. Вчені вважають цього самця надзвичайно цінним для науки, оскільки спостереження за його переміщенням можуть нарешті розкрити таємницю розмноження великих білих акул, чия популяція критично скоротилася минулого століття.