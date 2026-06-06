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53-річний майстер бойових мистецтв із Китаю шокував людей незвичайною особливістю своєї зовнішності.

Після понад двох десятиліть тренувань за стародавньою технікою кунг-фу «Залізна піщана долоня» його кисті стали настільки товстими, що значно перевищують розміри рук пересічної людини, пише Oddity Central.

Чжан Лунсян захопився бойовими мистецтвами ще в дитинстві. Однак справжній переломний момент у його житті настав 1998 року, коли він познайомився з майстром техніки «Залізна долоня» Ян Сіньчуань.

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За словами Чжана, його настільки приголомшили великі та міцні руки наставника, що він вирішив присвятити своє життя освоєнню цієї техніки.

Наступні роки чоловік провів у наполегливих тренуваннях. Спочатку він сім років самостійно вивчав мистецтво «Залізної піщаної долоні», а потім ще вісім років навчався безпосередньо під керівництвом свого майстра як офіційний учень.

«Залізна піщана долоня» є одним із відомих методів фізичної підготовки в шаоліньських бойових мистецтвах. Техніка поєднує елементи жорсткого цигун із постійними ударами по різних абразивних поверхнях.

Метою таких вправ є збільшення щільності кісток, зміцнення сухожиль, підвищення витривалості до болю та посилення сили удару. Водночас багаторічні тренування мають і характерний побічний ефект — помітне потовщення кистей рук.

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Чжан Лунсян / © скриншот

Чжан згадує, що шлях до майстерності був надзвичайно складним.

«Тренування нудні й болісні. Мені доводилося бити по мішку з піском 6000 разів на день», — розповів він.

За словами майстра, успіх у цій техніці залежить не від особливих секретів, а від постійної практики.

«Секрету немає. Чим більше тренуєшся, тим кращим стаєш. Я не можу порахувати, скільки разів мої руки травмувалися, б’ючи по мішку, наповненому сталевими кульками, але я ніколи не клав руки в каструлю з гарячим піском, бо це вигадка, вигадана деякими фільмами про кунг-фу», — пояснив Чжан.

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Під час занять він роками бив, рубав та поплескував долонями спеціальні мішки, наповнені дрібними сталевими кульками. Паралельно чоловік використовував традиційне лікувальне вино, яке отримав від свого наставника.

Майстер стверджує, що цей засіб допомагав уникати серйозних травм та сприяв відновленню тканин після виснажливих тренувань.

Щоденні заняття тривалістю від двох до трьох годин протягом десятків років залишили помітний слід на його руках. На долонях, суглобах пальців і тильній стороні кистей утворилися товсті мозолі, а самі долоні значно збільшилися в розмірах.

Сьогодні товщина правої долоні Чжана сягає близько 8 сантиметрів. Для порівняння, цей показник перевищує товщину долонь більшості людей навіть тоді, коли вони складають обидві руки разом.

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Чжан Лунсян із жінкою демонструють свої долоні / © скриншот

Втім, незвичайні руки стали не лише зовнішньою особливістю майстра.

Чжан регулярно бере участь у показових виступах, де демонструє результати багаторічних тренувань. Під час таких шоу він голими руками розбиває стоси цегли та навіть забиває залізні цвяхи у дерев’яні дошки.

Його майстерність неодноразово підтверджувалася і на змаганнях. Від 2006 до 2010 року Чжан Лунсян п’ять років поспіль ставав переможцем національних турнірів із бойових мистецтв і сьогодні вважається одним із найвідоміших майстрів техніки «Залізна піщана долоня».

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