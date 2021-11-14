"Царю, я люблю тебе": в Нью-Йорку жінка залізла до лева у вольєр і зізналась йому у коханні (відео)

До зустрічі з хижаком жінка неабияк підготувалась: одягнула червону сукню з леопардовим принтом, взяла букет троянд і гроші.

В Нью-Йорку жінка залізла у вольєр до лева і зізналась йому у коханні. Сталось це у зоопарку Бронкса, пише NBC News.

До хижого звіра жінка у червоній сукні прийшла не з порожніми руками, вона мала із собою букет троянд та гроші.

Потрапивши до вольєру, вона прокричала до лева: "Царю, я люблю тебе, я повернулася за тобою" і підкинула гроші в повітря. Все це тривало декілька хвилин, а коли працівники зоопарку кинулися до місця події, то відвідувачка зникла.

Як з'ясувалось, за останні два роки ця жінка вже вдруге виявляла свою палку прихильність до левів. У 2019 році вона так само заходила до них у вольєр, махала тваринам руками та розмовляла з ними.

Представники зоопарку мають намір встановити особу відвідувачки і притягнути її до відповідальності за скоєні витівки.

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