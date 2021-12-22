"Це диво": покинуту новонароджену дитину врятував послід цуценят, які зігрівали малюка всю ніч у полі (фото)

"Це диво": покинуту новонароджену дитину врятував послід цуценят, які зігрівали малюка всю ніч у полі (фото)

Малюка знайшла собака в полі.

Маленьку дитину покинули в провінції Чаттісгарх в Індії, але після того, як крихітку знайшла собака, її цуценята допомогли зігріти новонародженого малюка.

Про це пише The Mirror.

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Згідно з повідомленнями, дитину знайшла безпритулльна собака, яка всю ніч притискалася до неї зі своїми цуценятами в провінції Чаттісгарх в Індії. Новонароджену дитину, яка була без одягу, "врятував" послід цуценят після того, як вони пригорнулися, щоб допомогти зігрітися крихітному малюку в холодному полі протягом ночі.

"Можливо, це тепло від цуценят та самої їхньої матері підтримували життя цього новонародженого. Зазвичай вночі температура падає, і вже грудень. Треба сказати, що це їй пощастило", – сказав один місцевий житель.

Як стверджують, новонародженого знайшли люди поруч із послідом цуценят і малюк був повністю неушкодженим. Мешканці виявили дитину, ​​після того, як почули її плач.

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Вони повідомили місцеву владу та передали дитину лікарям.

Один із місцевих також, сказав, що це "диво", що дитина вижила вночі, тому що собаки без постійного місця проживання можуть бути агресивними.

Дівчинку назвали Аканкша. Триває слідство, поліція розшукує її батьків.

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