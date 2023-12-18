Це диво: жінка вийшла з 5-річної коми, почувши жарт мами

У США жінка вийшла з коми завдяки анекдоту мами.

Про це пише PEOPLE.

Коли Дженніфер Флюеллен із Найлса, штат Мічиган, минулого року нерухомо лежала на лікарняному ліжку, перебуваючи в майже п'ятирічній комі, спричиненій автокатастрофою, її матір Пеггі Мінс розповіла їй анекдот. Потім сталося неможливе: 41-річна Дженніфер засміялася.

"Коли вона прокинулася, я спочатку злякався, бо вона сміялася, а вона ніколи цього не робила", - розповів син жінки Джуліан, якому було 11 років, коли його мама впала в кому.

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Прорив, що стався у серпні 2022 року, став лише першим кроком у довгій боротьбі за Флюеллен, яка старанно працює над відновленням мови та рухливості після перебування у стані кокона, коли час зупинився, а її мозок повільно гоївся.

"Вона прокинулася, але не зовсім. Вона не могла говорити, але кивала", - сказала 60-річна Пеггі. "Спочатку вона, як і раніше, багато спала, але потім, через декілька місяців, вона ставала сильнішою і не спала".

"Це така рідкість", - прокоментував доктор Ральф Ван, її лікар у реабілітаційній лікарні у Мічигані. "Не просто прокинутися, а й досягти прогресу. Можливо, 1-3% пацієнтів прокидаються і досягають такого далекого прогресу".

Жінка досягла ще однієї великої мети у жовтні, коли вона змогла взяти участь у вечірньому футбольному святі для старшокласників разом із 17-річним молодшим сином Джуліаном на футбольному матчі середньої школи Найлза.

Після того, як стало відомо, що вона відвідала футбольний матч свого сина, Флюеллен змогла отримати додаткову терапію в місцевій реабілітаційній лікарні.

Жах, який став дивом, для Флюеллен почався зі звичайного ранку в понеділок, 25 вересня 2017 року. Тоді 35-річна дружина та мама трьох хлопчиків із маленького містечка Найлс щойно відвезла своїх синів до школи і збиралася на роботу. Це був її останній типовий ранок. Згідно з повідомленням місцевої радіостанції WSJM, о 8:23 ранку вона врізалася в опору електропередачі. Дженніфер залишалася в комі майже п'ять років, протягом яких її мама Пеггі, яка лише нещодавно пішла з роботи, залишалася поряд з нею, відвідуючи її майже кожного дня, сподіваючись, що дочка одного разу відповість їй.

Коли це нарешті сталося, Мінс записала цей момент та швидко надіслала відео родині та друзям. Наступного дня Джуліан та його брати вирушили до лікарні.

"Я сказав їй, що я Джуджу, і її очі спалахнули: "Ух ти, це моя квасоля Джуджу", — пригадав Джуліан, зазначаючи своє прізвисько. "Але коли вона справді дізналася про наш вік тощо, це розбило їй серце. Вона почала плакати".

Джуліан каже, що його мамі було нелегко дізнатися, що він був молодшим школярем і що його брати Скайлар, якому зараз 21 рік, та Дейтон, 19 років, уже закінчили середню школу.

"Ми говорили про час, який вона пропустила, і намагаємося цього не робити, тому що це її засмучує", - каже Джуліан. Але моя бабуся завжди каже їй: "Ти не можеш сидіти тут і сумувати, тому що сум не допоможе тобі рухатися вперед".

Хоча Флюеллен не знала про майже щоденні візити своєї мами, Мінс каже, що під час одужання дочки вона програвала їй аудіокнигу про жінку, яка перебувала в комі, і описувала це як ейфоричне, мирне та заспокійливе місце.

"Дженн плакала і говорила, що саме так вона почувається, і було приємно це дізнатися", — каже Мінс. "Були часи, коли мені хотілося вірити, що вона знала, що я тут, але щось підказувало мені, що це саме те, що я маю зробити".

Спочатку Флюеллен не могла видати жодного звуку і тренувалася із свистком. Далі були голосні. Минулого Різдва, коли її донька ще жила в лікарні, Мінс подарувала їй кошеня на ім'я Г'юї, "бо це були голосні".

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Це лише початок нового життя Дженніфер після коми. Попри те, що їй все ще потрібна допомога "майже у всьому", доктор Ван каже, що вона вже перевершила всі очікування.

"Якщо вона зможе зробити декілька кроків, нагодувати себе і більше спілкуватися, це буде величезна перемога", - каже Ван.

Мінс вважає, що її дочка скоро піде на прогулянку і проводитиме час зі своїми синами.

Коли їй кажуть, що вона, мабуть, готова підкорити світ, Флюеллен відповідає: "Так".

Нагадаємо, жінка замовила стриптизера до будинку для літніх людей з нагоди свого 102-річчя. Усі були шоковані.

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