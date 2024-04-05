Це геніально: чоловік набив на вказівному пальці тату лінійки – фото

Він вважає його кумедним та корисним.

Чоловік вигадав зручний спосіб точного вимірювання речей, використовуючи лише палець – татуювання лінійки.

Про це пише New York Post.

31-річний Штеффен Карлсен попросив свою партнерку 35-річну Джулі Стрьомнес зробити кумедне татуювання на вказівному пальці правої руки.

Чоловік набив тату лінійки на пальці / Фото: Julie Strømsnes / SWNS

Після деяких умовлянь тату-майстриня нанесла йому на палець малюнок - 10 ліній на відстані 1 см одна від одної. Джулі витратила 10 хвилин, щоб нанести ескіз, і п'ять хвилин, щоб завершити татуювання.

Чоловік набив тату лінійки на пальці / Фото: Julie Strømsnes / SWNS

Захоплений Штеффен каже, що він "обожнює" своє татуювання, яке деякі користувачі соціальних мереж назвали "геніальним", і не може дочекатися, коли зможе використовувати його, коли захоче.

Штеффен, офіцер військово-морського флоту з Тронхейма, Норвегія, сказав: "Я завжди хотів використовувати свої пальці для вимірювань. Я думав про те, щоб на ньому були лінії для сантиметрів. Мені це подобається. Це корисне татуювання, яке я можу використовувати для чогось".

Штеффен і Джулі / Фото: Julie Strømsnes / SWNS

Втім, якщо одні похвалили ідею Штеффена, то інші назвали її "дурною".

Нагадаємо, чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні. Дизайн змусив юзерів сперечатися.

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