Це лише додасть віку: у які кольори не варто фарбуватися жінкам за 40-50 років

На жаль, жінки часто виглядають старшими, якщо не надають значення важливості правильної зачіски.

Вдало підібраний колір волосся може підкреслити вашу красу й гармонійно доповнити елегантний образ. Однак нерідко дорослі жінки припускаються помилок, обираючи зовсім не той відтінок. У такому випадку про візуальне омолодження не може бути й мови.

Тож у які кольори не варто фарбуватися жінкам за 40-50 років – розповідаємо далі у матеріалі ТСН.ua.

Яких кольорів у фарбуванні слід уникати

1. Вугільно-чорний

Агресивно чорний колір волосся, звісно, пасує переважній більшості молодих дівчат. Особливо, коли пасма "живі", доглянуті й блискучі. На жаль, з роками від супертемного волосся краще відмовлятися. Усвідомлюючи це, жінки нерідко звертаються до перекурів із запитом "вихід із чорного", що робиться не за один сеанс, аби зберегти волосся в нормальному стані.

Що ж можна обрати натомість? Шоколадні відтінки, які зроблять ваш образ дійсно розкішним! Може здаватися, що різниця між чорним й темно-коричневим є незначною, але, повірте, вона має значення. Саме правильно підібраний темний допоможе приховати зморшки й підкреслити очі.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

2. Однотонний блонд

Жінкам після 40 краще відходити від яскравого однотонного блонду. Це колір, який любить ідеальну шкіру обличчя без недоліків й зморшок. Якщо ж ви блондинка назавжди, освітлювати волосся можна, проте не до самих коренів. Невдалим рішенням буде і платиновий блонд, який є холодним, його потрібно вміти носити. Переважно зрілим жінкам він лише додає віку.

Один із чудових варіантів – природний золотистий, що виконаний шляхом розтяжки від кореня. Пам'ятайте, що блонд потребує неабиякого домашнього та салонного догляду. Так, задоволення це не з дешевих.

Сара Джессіка Паркер / Фото: mariavalentina.com

3. Яскраво рудий

Здавалося б, рудий колір пасує як молодим дівчатам, так і старшим жінкам. Однак слід завжди пам'ятати: цей колір вимагає охайності, але дуже швидко тьмяніє. Тож будьте готові до частих відвідувань перукаря й чималих сум за фарбування й тонування. Не найвдаліше на рудих пасмах виглядатиме й сивина, що може повністю зіпсувати навіть найдовершеніший образ.

Старшим жінкам перукарі радять обирати не яскраві, а теплі відтінки рудого.

Марсія Кросс / Фото: Spletnik.ru

Насамкінець зауважимо, що нерідко стилісти радять старшим жінкам в кінцевому результаті повертатися до натурального кольору, зосереджуючись на світліших відтінках. Однак тут також є простір для експериментів – тонування, колорування і не лише. Не відмовляйте собі у красі, підкреслюючи беззаперечні принади й приховуючи вікові зміни. Ви у себе одна! І весь світ – для вас.

Раніше ми розповідали про 5 зачісок, які зроблять лице худішим.

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