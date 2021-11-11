"Ніколи не бачили нічого подібного": в Мережі опублікували фото дивного жовтого сяйва над містом у Британії

Проте дивному сяйву швидко знайшли "земне" пояснення.

Моторошне жовтувате сяйво цього тижня освітило частину міста Ковентрі, Британія. Жителі були розгублені і спантеличені небаченим раніше явищем. Дехто висував теорію про позаземну природу світіння, але все виявилось значно простіше.

Про це пише місцеве видання Coventry Telegraph.

Жителі британського міста помітили дивне сяйво у понеділок ввечері. Здавалося, воно виходило з однієї точки і непорушно висіло над містом.

Спантеличені побаченим містяни вже почали замислюватися про позаземну природу світіння і вже очікували зустріти НЛО .

Місцевий житель Мартін Гаррі, розповідає, що помітив примарні вогні під час прогулянки.

"Я помітив це, коли вигулював собаку в парку. Мені здалося це трохи дивним. Я полюбляю астрономію, тому мені це стало цікаво і я зробив фото", — розповідає чоловік.

Мартін Гаррі також додав, що ніколи раніше він не бачив нічого подібного. "У мене були неоднозначні думки: це було біля стадіону, але на ліхтарі було ніби не схоже", — розповідає очевидець.

Adele Walsh

Тоді містянин припустив, що це може бути зоряним сяйвом, яке йому ще не доводилось бачити. Проте все виявилось значно простіше.

Адель Уолш, яка тоді була в торговому парку поблизу місцевого стадіону помітила джерело таємничого світіння.

"Мені спочатку стало моторошно, але надворі була мряка, тому повітря було досить туманним, це робило сяйво ще яскравішим", — розповідає жінка.

Виявилося, що загадкове світіння насправді було роботою не інопланетян, а ліхтарів на місцевому стадіоні.

"Штучне сонячне світло" на арені використовують, аби відновлювати поле після того, як на ньому проходять матчі. Його вмикають вночі, щоб трава могла рости швидше.

Тому наразі візит інопланетян до Ковентрі малоймовірний.

Нагадаємо, до Землі мчить велетенський астероїд. За даними NASA, він завдовжки близько 330 метрів, а це більше, ніж висота Ейфелевої вежі в Парижі. Передбачається, що астероїд приблизиться до нашої планети на початку грудня.

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