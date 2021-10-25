"Це ще пощастило": чоловіка заляпало з неба людськими фекаліями

"Це ще пощастило": чоловіка заляпало з неба людськими фекаліями

Потерпілий може вимагати компенсацій від авіаперевізника.

У Великій Британії в містечку Віндзор, що у графстві Беркшир на південному заході від Лондона, на чоловіка, який відпочивав у своєму саду випав "дощ" із фекалій.

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Про це пише BBC.

Інцидент стався ще в середині липня, проте про це стало відомо у жовтні, коли радниця Карен Девіс розповіла про це на авіаційному форумі Королівського округу Віндзор і Мейденхед.

Неприємний інцидент стався поблизу одного із найбільших аеропортів Лондона Хітроу. Потерпілий відпочивав у своєму саду, коли на нього з неба впали людські екскременти.

"Чоловік у цей момент перебував у саду, й це справді жахливий досвід", - сказала Карен Девіс.

Інший член ради Джон Бовден назвав випадок "шансом на мільярд" та зазначив, що таке могло статись через теплу погоду.

Експерт з авіації Джуліан Брей додав, що туалети у літаках зберігають людські відходи у спеціальних резервуарах, які зазвичай випорожнюють після приземлення літака.

"Здається, що у цьому випадку літак був на висоті близько 1800 метрів, і тиск змінився. На жаль, стався витік, і чоловік у саду, а також його обидві парасольки зазнали його неприємних наслідків", - сказав Джуліан Брей.

Він також додав, що через зміни в авіаційних правилах жертвами туалетів у літаку можуть стати навіть ті, хто живе далеко від аеропортів.

Як зазначається, таке явище буває вкрай рідко. Раніше із літака могли падати людські екскременти у вигляді "блакитного льоду". Таку назву ці інциденти отримали через колір дезінфекційного засобу, який змішується із сечею. Один із свідків падіння такого "блакитного льоду" Пол з Івера розповів журналістам, що чоловіку, на якого впали фекалії, ще пощастило, бо цей "лід" може навіть вбити людину.

"Я думаю, що чоловікові дійсно пощастило, тому що якби це був блакитний лід, він би його вбив", - сказав Пол.

Британські експерти рекомендували потерпілому вимагати від авіаперевізника компенсації, проте британець поки не хоче коментувати цього інциденту.

Нагадаємо, колишній кур'єр жорстоко вбив молоду вчительку, а тіло залишив в парку.

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