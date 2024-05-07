"Це станеться": шаманка передбачила, коли Росія погодиться закінчити війну в Україні

Шаманка Сейраш передбачає, що Росія все ж погодиться сісти за стіл переговорів. Вона наголосила, що це станеться, коли буде загроза кремлівському режиму.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Шаманка прокоментувала, чого варто очікувати від глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії у червні 2024 року.

"Коли я почала казати, що нас все ж посадять за стіл перемовин, мені писали негарні коментарі. А коли є офіційні новини, що ми почнемо перемовний процес, то у мене питання, а що не так? Мене цікавить єдине - чи нам щось нав'язуватимуть чи ми диктуватимемо умови. Я не зовсім впевнена про 91 рік. Від нас чекають результат до проведення цього саміту миру, що залишиться при нас. Тобто, ми маємо дати результат, щоб прийняти колективне рішення, яким буде наше збереження", - вважає шаманка.

Сейраш наголосила, що інші країни на цьому саміті обговорюватимуть, як може закінчитись війна. Також вона зазначила, що поки невідомо, чи інші країни тиснутимуть на Україну. Шаманка передбачає, що Путін одразу не прийме умови мирного саміту.

"Під тиском світу якісь договори будуть підписані. Рано чи пізно цей факт відбудеться. Під тиском світу ми прийдемо до підписання домовленостей. На момент перемовин РФ має перебувати в обмеженому стані. Це має бути серйозний момент, який ставить під загрозу існування режиму", - вважає Сейраш.

Вона наголосила, що саміт миру не означає швидке закінчення війни в Україні. Все ж залежатиме від виборів у США.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала єдину умову, коли закінчиться війна в Україні.

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