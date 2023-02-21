Це вже 5-тий випадок: у Німеччині 53-чоловік вилікувався від ВІЛ

Для більшості людей ВІЛ є інфекцією протягом усього життя, і вірус ніколи не вдається повністю знищити.

Дослідники підтвердили, що у Німеччині 53-річний з Дюссельдорфа вилікувався від ВІЛ.

Про це пише "Yahoo!news".

Його називають "пацієнтом с", щоб захистити його конфіденційність, дослідники сказали, що він є п'ятим підтвердженим випадком лікування ВІЛ. Хоча подробиці його успішного лікування були вперше оголошені на конференції в 2019 році, дослідники не змогли підтвердити, що він офіційно вилікувався на той час.

Сьогодні відомо, що у пацієнта з Дюссельдорфа в організмі все ще немає виявленого вірусу, навіть після того, як чотири роки тому він припинив приймати ліки від ВІЛ.

«Це дійсно лікування, а не просто, знаєте, довгострокова ремісія», — сказав доктор Бьорн-Ерік Оле Йенсен, який представив подробиці цього випадку в новій публікації в «Nature Medicine».

Для більшості людей ВІЛ є інфекцією протягом усього життя, і вірус ніколи не вдається повністю знищити. Завдяки сучасним медикаментам люди з ВІЛ можуть жити довго і здорово.

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Пацієнт із Дюссельдорфа приєднується до невеликої групи людей, які були вилікувані за екстремальних обставин після трансплантації стовбурових клітин, яка зазвичай виконується лише хворим на рак, які не мають інших варіантів. Трансплантація стовбурових клітин — це процедура високого ризику, яка ефективно замінює імунну систему людини. Основна мета — вилікувати чийсь рак, але ця процедура також призвела до лікування ВІЛ у кількох випадках.

ВІЛ, або вірус імунодефіциту людини, проникає в клітини імунної системи і руйнує їх. Без лікування триваюче пошкодження може призвести до СНІДу або синдрому набутого імунодефіциту, коли людина не може боротися навіть з невеликою інфекцією.

Зазначимо, що існує велика кількість типів раку, і більшість із них сьогодні успішно лікуються. Однак рак підшлункової залози важко діагностувати, тому навіть під час огляду не завжди можна побачити пухлину.

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