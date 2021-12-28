Цей вид бачили лише чотири рази в історії: в Австралії помітили рідкісну рожеву рибу з "руками"

Цей вид риби віднесли до таких, що зникає.

Біля узбережжя Тасманії вперше за 22 роки помітили дуже рідкісну "ходячу" рибу, яка живе лише в Австралії. Востаннє рожеву рибу бачили дайвери біля Тасманії в 1999 році. В історії зафіксували чотири випадки спостереження за цими морськими тваринами.

Про пише BBC.

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Рожева риба з "руками", також відома як Brachiopsilus, має незвичну форму та плавники, якими вона "ходить" по дні моря. Вона є одним із 14 видів сімейства брахіоніхтієвих риб.

Побоюючись за її виживання, нещодавно рожеву рибу віднесли до такого виду, що зникає. Як зазначає видання, австралійські дослідники кажуть, що помітили цю рибу на записі глибоководної камери на глибині 150 метрів, зробленої на початку цього року в морському парку.

"Це захопливе відкриття, яке дає надію на виживання рожевих рибок, оскільки очевидно, що вони мають більш широке середовище проживання та поширення, ніж вважалося раніше", – сказав провідний дослідник і морський біолог Невіл Барретт, доцент Університету Тасманії.

Як знайшли незвичну рибу

У лютому цього року команда університету Тасманії скинула камеру з приманкою на морське дно морського парку Tasman Fracture для огляду коралів, омарів і риб. Пізніше, у жовтні, коли дослідник переглядав кадри, помітив особливу істоту серед інших морських тварин. З'ясувалося, що це був рідкісний вид риби - рожева риба з "руками".

Як повідомляли раніше, н а пляжі поблизу Сан-Дієго, міста на південному заході США, знайшли рідкісну рибу, яка має назву футбольна риба. Відомо, що у світі н аразі знайдено лише 31 екземпляр цього конкретного виду риб.