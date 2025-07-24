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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Час має значення: науковці з’ясували, коли найкраще проходити співбесіду

Дослідники з Італії виявили, що час доби суттєво впливає на результати іспитів і співбесід. Дізнайтесь, коли найкраще проходити оцінювання, щоб підвищити свої шанси на успіх.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коли краще проходити співбесіду

Коли краще проходити співбесіду / © unsplash.com

Проходити співбесіду ближче до обіду — не просто зручно, а й вигідно. Вчені з Італії виявили, що саме в цей час шанси на успіх у співбесідах та інших оцінювальних процедурах суттєво зростають. Такого висновку дослідники дійшли після масштабного аналізу результатів усних іспитів в університетах, які, за їхніми словами, мають багато спільного з ситуаціями найму.

Про це повідомляє Daily Mail.

Професор Кармело Маріо Вікаріо, провідний автор дослідження, наголосив: "Ми показали, що оцінки суттєво залежать від часу доби. Найкращі результати — близько полудня. Ймовірність скласти іспит пізно вранці вища, ніж рано вранці чи наприкінці дня".

Дослідження охопило понад 100 000 оцінок, проведених 680 викладачів у межах 1200 курсів в університетах Італії. Іспити проходили у фіксовані години і тривали в середньому 10–30 хвилин, причому викладачі самостійно ставили запитання і виставляли оцінки на місці.

"Ці іспити дуже стресові: формат непередбачуваний, а результат впливає на подальше навчання", — пояснив Вікаріо.

Результати виявилися разючими: загалом лише 57% студентів складали іспити успішно, але найвищі шанси мали ті, хто відповідав між 11:00 і 13:00. Натомість о 8:00, 9:00, а також після 15:00 рівень успішності помітно падав.

Науковці вважають, що ці дані можуть мати широке застосування — не лише в освіті, а й під час прийому на роботу. Адже когнітивні функції, як показують інші дослідження, досягають піку саме в середині дня, а біоритми впливають навіть на судові рішення: раніше вже було зафіксовано, що судді схильні виносити позитивні вердикти після обіду або на початку засідання.

Професор Алессіо Авенанті з Болонського університету додав: "Це тонкий, але важливий фактор, про який часто забувають — час доби реально впливає на результати оцінки, навіть якщо ставки дуже високі".

Хоча дослідження не вказує на конкретні механізми, вчені припускають, що йдеться про зниження рівня енергії та концентрації у другій половині дня. А отже, плануючи співбесіду чи іспит, варто звертати увагу не лише на підготовку, а й на розклад.

"Було б дуже цікаво вивчити, наскільки справедливими залишаються рішення щодо найму працівників у різний час дня", — підсумував професор Вікаріо.

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