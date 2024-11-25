Частина ілюмінатора літака відпала під час жорсткого приземлення: "Це вперше" (фото)

Пасажир пережив шок, коли частина ілюмінатора літака відірвалася і впала йому під ноги під час особливо страшного приземлення.

Про це пише Daily Star.

Пасажир авіакомпанії Delta Airlines спостерігав, як під час скелястого спуску рама навколо ілюмінатора на його сидінні відвалилася і впала йому під ноги. Після того, як він поділився подробицями на Reddit, цей жахливий інцидент незабаром змусив людей заговорити і поділитися схожим досвідом та уїдливими зауваженнями.

Користувач DrMarcA написав у четвер, 21 листопада: "Допоможіть, не часто під час моїх польотів ламається щось, окрім wifi, але це вперше. Відвалився, коли ми приземлилися".

На фотографії згаданої віконної рами помітно видиму щілину і зламану пломбу на вікні. На підлозі зображена біла облямівка.

Частина ілюмінатора літака відпала під час приземлення / Фото: DrMarcA/Reddit

Багато людей залишили коментарі про цей досвід, тоді як інші говорили, що це було б дуже страшно, як сказав один з них: "Я був би дуже травмований цим". Інший пожартував: "Треба було одягнути це як намисто, коли виходили з літака".

Інший пасажир розповів схожу історію: "Мій 3-річний онук витягнув цей шматок з вікна під час нещодавнього польоту на місці 1D. Він дивився у вікно посеред польоту, схопив його своїми маленькими рученятами і відірвав. Ми були налякані. Підійшов стюард і сказав: "У мене є хороші і погані новини. Хороша новина – ми не розіб’ємося, а погана – мама і тато винні Дельті 40 000 доларів".

Інші поквапилися вказати, що це була лише косметична частина, хоча й зазначили, що це не зробить її менш страшною в цей момент.

Після інциденту прессекретар авіакомпанії Delta Airlines повідомив: "Наші команди з обслуговування салонів літаків серйозно ставляться до цих повідомлень і вживатимуть відповідних заходів".

Нагадаємо, нещодавно пілот назвав похмуру причину, чому ілюмінатори літаків заокруглені. Цей дизайн був розроблений у 50-х роках.

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