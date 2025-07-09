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Частота дефекації впливає на здоров’я: дослідження виявило небезпечні крайнощі
Частота походів до туалету виявилася критичним індикатором здоров’я. Вчені радять звертати увагу на цей показник.
Частота походів до туалету може стати важливим індикатором загального стану здоров’я. Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного в липні 2024 року на основі даних понад 1400 осіб.
Про це пише Science Alert.
Згідно з висновками вчених із Інституту системної біології (ISB), найбільш здоровими виявилися ті учасники, які повідомили про дефекацію 1–2 рази на день. Саме ця частота стала так званою «зоною Златовласки» — ідеальним показником.
У дослідженні враховували не лише звички, але й аналізи крові, калу, мікробіоти та навіть генетику. У людей із запорами (1–2 рази на тиждень) і діареєю (4+ разів на день) були зафіксовані серйозні відхилення: від печінкових біомаркерів до небезпечних токсинів у крові.
Особливу увагу привернув метаболіт індоксилсульфат, який пов’язаний із ураженням нирок. Його концентрація зростала в учасників з аномальною дефекацією. Водночас у тих, хто мав здорову частоту, виявили підвищений рівень бактерій, що перетравлюють клітковину, а також краще загальне самопочуття.
Фахівці наголошують: частота дефекації — не лише гігієнічна звичка, а потужний індикатор стану вашого тіла. Якщо ви регулярно стикаєтесь з порушенням цього ритму, це може сигналізувати про наявність серйозних проблем зі здоров’ям.
Нагадаємо, використання смартфона в туалеті — це практика, яка стала настільки звичною, що більшість людей навіть не усвідомлюють її потенційну загрозу.
Згідно з результатами дослідження, проведеного командою з Медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні під керівництвом гастроентерологині Тріші Сатьї Пасричі, у людей, які регулярно користуються телефоном у туалеті, на 46% частіше діагностують ознаки геморою.