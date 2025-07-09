Частота дефекації впливає на здоров’я: дослідження виявило небезпечні крайнощі

Туалетний папір / © Фото з відкритих джерел

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Частота походів до туалету може стати важливим індикатором загального стану здоров’я. Про це свідчать результати масштабного дослідження, проведеного в липні 2024 року на основі даних понад 1400 осіб.

Про це пише Science Alert.

Згідно з висновками вчених із Інституту системної біології (ISB), найбільш здоровими виявилися ті учасники, які повідомили про дефекацію 1–2 рази на день. Саме ця частота стала так званою «зоною Златовласки» — ідеальним показником.

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У дослідженні враховували не лише звички, але й аналізи крові, калу, мікробіоти та навіть генетику. У людей із запорами (1–2 рази на тиждень) і діареєю (4+ разів на день) були зафіксовані серйозні відхилення: від печінкових біомаркерів до небезпечних токсинів у крові.

Особливу увагу привернув метаболіт індоксилсульфат, який пов’язаний із ураженням нирок. Його концентрація зростала в учасників з аномальною дефекацією. Водночас у тих, хто мав здорову частоту, виявили підвищений рівень бактерій, що перетравлюють клітковину, а також краще загальне самопочуття.

Фахівці наголошують: частота дефекації — не лише гігієнічна звичка, а потужний індикатор стану вашого тіла. Якщо ви регулярно стикаєтесь з порушенням цього ритму, це може сигналізувати про наявність серйозних проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, використання смартфона в туалеті — це практика, яка стала настільки звичною, що більшість людей навіть не усвідомлюють її потенційну загрозу.

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Згідно з результатами дослідження, проведеного командою з Медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні під керівництвом гастроентерологині Тріші Сатьї Пасричі, у людей, які регулярно користуються телефоном у туалеті, на 46% частіше діагностують ознаки геморою.