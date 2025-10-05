Чайка викрала смартфон у дівчат під час зйомки TikTok — відео стало вірусним

Дівчата знімали відео, але слава дісталася чайці / © Unsplash

Під час спроби зняти черговий ролик для TikTok компанія дівчат на узбережжі британського містечка Ексмут несподівано отримала «зіркового» гостя — нахабну чайку, яка вирішила поцупити їхній смартфон.

Про це свідчить відео у Reddit.

Британка Хлоя Рейні разом із подругами саме обирала локацію для відео з фітнес-вправами, коли птах зацікавився блискучим телефоном. На опублікованих кадрах, що поширилися в Reddit, видно, як чайка спробувала вихопити гаджет просто з піску.

На щастя, «крилате пограбування» не вдалося — телефон птаха випустила, і дівчата залишилися лише з курйозним відео.

Попри те, що інцидент стався ще у 2016 році, ролик періодично знову набирає популярності на різних платформах і щоразу викликає хвилю жартів у соцмережах.

Реакція користувачів

Під відео користувачі активно коментують інцидент:

«Моє! Моє! Моє!» — цитують чайку з мультика В пошуках Немо;

«Якби таки втекла з телефоном — побачили б небо та її гніздо»;

«Не вдалося, шкода — була б легенда TikTok»;

«Цікаво, як дівчата поставили камеру так зручно?».

Кумедний епізод довів: навіть звичайне відео на пляжі може стати вірусним — достатньо лише неочікуваного птаха у кадрі.

Нагадаємо, як повідомили вчені, понад 500 видів птахів можуть зникнути, тож науковці б’ють на сполох.