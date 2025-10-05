- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 314
- Час на прочитання
- 1 хв
Чайка викрала смартфон у дівчат під час зйомки TikTok — відео стало вірусним
Дівчата знімали відео для TikTok, а головною зіркою стала знахабніла чайка.
Під час спроби зняти черговий ролик для TikTok компанія дівчат на узбережжі британського містечка Ексмут несподівано отримала «зіркового» гостя — нахабну чайку, яка вирішила поцупити їхній смартфон.
Про це свідчить відео у Reddit.
Британка Хлоя Рейні разом із подругами саме обирала локацію для відео з фітнес-вправами, коли птах зацікавився блискучим телефоном. На опублікованих кадрах, що поширилися в Reddit, видно, як чайка спробувала вихопити гаджет просто з піску.
На щастя, «крилате пограбування» не вдалося — телефон птаха випустила, і дівчата залишилися лише з курйозним відео.
Попри те, що інцидент стався ще у 2016 році, ролик періодично знову набирає популярності на різних платформах і щоразу викликає хвилю жартів у соцмережах.
Реакція користувачів
Під відео користувачі активно коментують інцидент:
«Моє! Моє! Моє!» — цитують чайку з мультика В пошуках Немо;
«Якби таки втекла з телефоном — побачили б небо та її гніздо»;
«Не вдалося, шкода — була б легенда TikTok»;
«Цікаво, як дівчата поставили камеру так зручно?».
Кумедний епізод довів: навіть звичайне відео на пляжі може стати вірусним — достатньо лише неочікуваного птаха у кадрі.
