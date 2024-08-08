Чайка-злодійка поцупила гаманець чоловіка на парковці продуктового магазину – відео

Чоловік із Массачусетсу, США, пропонує винагороду за повернення гаманця, який поцупила чайка-злодійка біля продуктового магазину.

Про це пише NBC Boston.

Ноа Карберг із Нантакета розповів, що вирушив до крамниці після дня риболовлі на острові.

"Я був у рибальській сорочці та шортах для серфінгу, так що кишень не було", - поділився він.

Карберг розповів, що поклав телефон і гаманець у лоток нагорі свого візка для покупок, де вони й залишалися, доки він завантажував продукти у свою вантажівку.

"Я відніс останні пару пакетів на заднє сидіння, повернувся до візка для покупок, а на ньому сидить чайка, просто переді мною дістає мій гаманець і летить!" – пригадав бідолаха.

Карберг зняв на відео, як чайка залізла на дах прилеглої автомийки і почала ритися у вмісті гаманця.

"Це було схоже на чайку, у якої був план дії", - сказав він.

Ноа написав у місцевій групі у Facebook, що будь-хто, хто знайде гаманець, може залишити собі всі гроші, що залишилися всередині, і він пропонує додаткову винагороду у розмірі 100 доларів за повернення своїх прав і карток.

"Багато людей зверталися до мене, казали, що їм мене шкода, але це було дійсно кумедно", - сказав він. "Все це було весело. Влітку на острові свій ритм. Влітку може бути шалено, люди можуть вигоріти, і я думаю, що це було трохи весело для всіх".

Нагадаємо, собака підпалив будинок, пожувавши батарею. На щастя, ані люди, ані тварини не постраждали.

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